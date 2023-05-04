Правление Центрального банка на заседании 4 мая приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Это решение направлено на обеспечение в экономике денежно-кредитных условий способствующих дальнейшему замедлению роста цен, а также продолжение положительного эффекта от мартовского снижения основной ставки на поддержание сбалансированного роста совокупного спроса и предложения», — говорится в сообщении.

Напомним, ставка в 14% была установлена в марте 2023 года. Это было первое изменение основной ставки за восемь месяцев, в течение которых она составляла 15%.

По данным ЦБ, годовая инфляция в марте и апреле продолжила замедляться и составила 11,7% и 11,0% соответственно. «Важную роль в этом снижении сыграли сезонные факторы и эффект высокой базы предыдущего года», — отметили аналитики регулятора.

Базовая инфляция, отражающая долгосрочные и устойчивые факторы инфляции, в марте также демонстрировала существенную понижательную динамику и замедлилась до 12,9% в годовом выражении (13,8% в декабре 2022 года). При этом вклад базовой инфляции в общую инфляцию впервые с октября прошлого года составил менее 10 процентных пунктов.

«В настоящее время, более высокий уровень базовой инфляции по сравнению с общей инфляцией означает, что в экономике сохраняются определённые инфляционные риски», — отметили в ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на ближайшие 12 месяцев вернулись к тенденции снижения и сложились на уровне 14,4% и 14,1% соответственно. При этом медианная оценка инфляционных ожиданий населения снизилась до 11,5%, а субъектов предпринимательства — до 11,4%.

В январе инфляционные ожидания в экономике резко возросли, что указывало на рост обеспокоенности населения и предпринимателей касательно экономической ситуации и цен. «Снижение и формирование ожиданий близко к долгосрочному тренду укрепляет предпосылки сохранения общих тенденций замедления инфляционных процессов в будущем», — считают аналитики.

Ужесточение глобальных финансовых условий начало проявляться в увеличении волатильности на мировом и региональных финансовых рынках.

«Несмотря на относительно быстрое применение мер реагирования на возникающие в международной банковской системе риски, прогнозируется сохранение жёсткости условий кредитования и неопределённости в отношении будущих рисков до конца года», — заявили в ЦБ.

Высокие темпы роста трансграничных денежных переводов в прошлом году, увеличение расходов государственного бюджета в текущем году, в том числе увеличение заработной платы и пособий, являются основными факторами, поддерживающими рост потребительского спроса. Это, в свою очередь, послужит обеспечению высокой экономической активности в ближайшие кварталы, считают в Центробанке.

Ускоряются темпы роста депозитной базы коммерческих банков. На конец апреля остаток срочных депозитов в национальной валюте увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост кредитования экономики ускорился, в основном за счёт кредитов в национальной валюте. Основным фактором увеличения в январе-апреле выделенных кредитов коммерческими банками в 1,3 раза стал быстрый рост автокредитов, микрозаймов и потребительских кредитов, выданных населению.

Эти тенденции, в свою очередь, отразились в снижении уровня долларизации экономики. Уровень долларизации депозитов снизился до 30,6%, а кредитов — до 44,3%.

Согласно обновлённым прогнозам роста мировой экономики, во второй половине 2023 года ожидается замедление темпов глобального экономического роста. Глобальная инфляция продолжит снижаться медленнее, чем ожидалось, сообщили в ЦБ.

При этом устойчивые тенденции роста цен наблюдаются в сфере услуг. Базовая инфляция остаётся высокой в большинстве стран, что повышает вероятность того, что жёсткие глобальные финансовые условия будут сохраняться дольше, отметили аналитики.

«Возрастает неопределённость в отношении цен на основные экспортные товары из-за проявления высокой волатильности на мировых сырьевых рынках», — подчеркнули в ЦБ.

Учитывая, что резкое увеличение объёма кредитов, выделяемых населению коммерческими банками, может создать риски для финансовой и макроэкономической стабильности за счёт увеличения долговой нагрузки, Центральный банк заявил, что примет меры по балансированию роста кредитов путём применения мер макропруденциальной политики.

При этом, по мнению регулятора, предварительные итоги первого квартала 2023 года показывают, что большинство показателей в экономике формируются в рамках базового сценария макроэкономического развития.

Согласно обновлённым прогнозам, возрастает вероятность более высокого роста реального ВВП в 2023 году, чем прогнозировалось ранее, считают в ЦБ.

Прогнозный диапазон уровня инфляции на конец года сохранён на уровне 8,5−9,5%. «Динамика инфляционных ожиданий, умеренно жёсткие денежно-кредитные условия на денежном рынке и стабилизация ситуации с предложением основных товаров повышают уверенность в формировании инфляции в середине данного прогнозного коридора», — заявили в ЦБ.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 15 июня.



