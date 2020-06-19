Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 19 июня одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания сроком до 5 лет лишения свободы за продажу без рецепта сильнодействующих лекарств, используемых как «аптечные наркотики», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В частности, статья 186−3 Уголовного кодекса, где определяется ответственность за оборот недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств, дополнена частью пятой:

«Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, совершенное после применения административного взыскания за такое же действие или в крупном размере, наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчетных величин или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет».

Напомним, административное взыскание за продажу без рецепта сильнодействующих лекарств определяется статьей 164 (Нарушение правил торговли или оказания услуг) Кодекса об административной отвественности, где санкции представляют собой штрафы от 1 до 80 базовых расчетных величин в зависимости от стоимости товаров и услуг.

С 1 декабря 2019 года 78 лекарственных препаратов, используемых как «аптечные наркотики», включены в список сильнодействующих веществ, они должны продаваться по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию. В список вошли, в частности, залеплон («Анданте»), прегабалин («Лирика») и тропикамид.

В июне прошлого года «Газета.uz» писала об охватившей Ташкент эпидемии «аптечной наркомании». Расследование показало, что в столице массово употребляются рецептурные препараты, содержащие прегабалин, залеплон и тропикамид, которые можно приобрести без рецепта.

Теперь закон с дополнениями, одобренный Сенатом, будет отправлен на подпись президенту.