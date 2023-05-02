Президент Узбекистана 1 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по цифровизации системы здравоохранения».

В документе отмечается, что между Узбекистаном и Банком развития Германии KfW подписано заёмное соглашение в размере 45 млн евро на срок 12 лет, включая пятилетний льготный период, а также грантовое соглашение в размере 5,5 млн евро.

Средства будут направлены на проект «Поддержка реформ по цифровизации здравоохранения».

По данным Norma.uz, план мероприятий по цифровизации включает в себя:

внедрение системы «Электронный рецепт»;

разработку платформы «Электронный санаторий», создающей возможность получения путёвки в санатории, отслеживания очереди и наличия свободных мест;

внедрение информационной системы «Cancer-регистр» для ведения электронного списка онкологических больных;

создание возможности получения листков и справок временной нетрудоспособности через Единый портал государственных услуг.

В начале января сообщалось, что Минздрав Узбекистана привлекает специалистов из Турции для цифровизации здравоохранения, развития медицинского страхования и медицинских кластеров.