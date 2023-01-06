Министерство здравоохранения Узбекистана привлекает специалистов из Турции для цифровизации сферы здравоохранения, развёртывания системы медицинского страхования и развития медицинских кластеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

5 января министр здравоохранения Амрилло Иноятов провёл видеопереговоры с заместителем министра здравоохранения Турции доктором Шуайипом Биринджи.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе цифровизации здравоохранения, внедрения медицинского страхования и подготовки кадров.

Пилотный проект по внедрению медстрахования сейчас реализуется в Сырдарьинской области. С текущего года эту систему планируется внедрить в Ташкенте и Навоийской области.

Минздрав Узбекистана отмечает, что медицина Турции, в частности, уровень проведения высокотехнологичных операций, экстренная медицинская помощь и цифровая медицина, считается одной из ведущих в мире. Средняя продолжительность жизни в этой стране составляет 78,6 лет, что является одним из самых высоких показателей, говорится в сообщении.