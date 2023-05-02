В конце апреля в Узбекистане провели встречу по созданию межведомственной рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и предотвращению аварийного загрязнения воды. Узбекистан станет третьей страной в Центральной Азии (после Казахстана и Таджикистана), официально создавшей такую рабочую группу, сообщила пресс-служба ООН.

Хвостохранилища предназначены для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.

В Узбекистане активно добывают золото и уран, и ожидается, что горнодобывающая промышленность в ближайшие годы будет только расти, учитывая, что пока было исследовано лишь 20% территории страны.

Ожидаемый рост числа и размеров шахт, как ожидается, приведёт к увеличению числа хвостохранилищ, содержащих побочные продукты добычи металлов, что создаст риски загрязнения воды.

На сегодняшний день в Узбекистане — 41 хвостохранилище, 10 из которых потенциально могут иметь трансграничное воздействие. Кроме того, отметили в ООН, Узбекистан находится в низовье рек, и на него может повлиять случайное загрязнение воды в странах верхнего течения.

«Поэтому укрепление межведомственного и трансграничного сотрудничества имеет ключевое значение как для предотвращения аварийного загрязнения воды, так и для смягчения последствий в случае аварии», — подчеркнули в ООН.

Участники встречи рассмотрели рекомендации Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по повышению безопасности хвостохранилищ, а также изучили опыт по созданию межведомственных рабочих групп в Казахстане и Таджикистане.

ЕЭК ООН поддерживает Узбекистан в создании группы, организации обучения на местах и укреплении субрегионального сотрудничества благодаря финансовой поддержке Федерального управления охраны окружающей среды Швейцарии. Рабочая группа послужит платформой для координации и сотрудничества между органами, ответственными за промышленную безопасность, водные ресурсы, а также частным сектором, академическими кругами и неправительственными организациями.

Представитель Министерства природных ресурсов Джахонгир Талипов отметил, что группа позволит Узбекистану укрепить национальное управление в сфере добычи полезных ископаемых, будет способствовать достижению экологических целей страны к 2030 году и работе над присоединением к Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях.

В ООН пояснили, что Узбекистан, хотя и не является на сегодняшний день стороной этой конвенции, с 2005 года получает поддержку программы помощи и сотрудничества в рамках конвенции. При этом Узбекистан — сторона Водной конвенции с 2007 года. Обе конвенции предоставляют стране необходимую поддержку в области предотвращения аварийного загрязнения воды.