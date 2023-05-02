Председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев прокомментировал корреспондентам «Газеты.uz» недавние происшествия с автобусами-«гармошками».

Напомним, на днях два новых сочленённых автобуса King Long, двигаясь по выделенной линии в Юнусабадском районе Ташкента, задели кожухом, закрывающим газовые баллоны, дерево, из-за чего газовое оборудование слетело с крыши автобусов.

«На 24-м маршруте у 18-метрового автобуса слетел защитный кожух газобалонного оборудования. Причиной стали были ветки чинары, которые мы затем вместе с Управлением благоустройства убрали, — сказал Анвар Джураев. — Но учитывая, что ствол этого дерева склоняется над дорогой, мы с Управлением дорожного движения совместно пересматриваем разметку дороги, чтобы была возможность объехать это дерево и предотвратить впредь такие случаи, как физический контакт дерева и автобуса».

Глава Управления транспорта также прокомментировал первый такой случай, который произошёл ранее, 26 апреля, с автобусом на 93-м маршруте. Анвар Джураев отметил, что тогда имело место только касание веток, что не повлекло за собой серьёзных повреждений.

«У нас была создана межведомственная рабочая группа до запуска автобусов на линии. Совместно с Управлением благоустройства, Управлением безопасности дорожного движения, хокимиятом Ташкента, Министерством транспорта и „Тошшахартрансхизмат“ мы объездили каждый маршрут, изучая возможные помехи, возможности поворотов, разворотов автобусов [очень большой вместимости]. Все параметры улиц соответствуют [движению по ним сочленённых автобусов]. То, что в соцсетях пишут о несоответствии, — не соответствует реальности», — подчеркнул Анвар Джураев.

«Есть человеческий фактор. Надо признать тот факт, что у нас долгое время отсутствовали автобусы особо большой вместимости, [поэтому] у работающих на этих автобусах водителей есть боязнь кого-то зацепить или что-то задеть, в связи с чем они делают побольше разворот, берут больше радиус поворота. Но хотел бы отметить, что каждый водитель, который садится на 18-метровый или электробус и другие новые автобусы, прошёл подготовку», — заявил глава управления.

Он рассказал, что в новом аэропорту «Восточный» была создана площадка для тестирования и проверки навыков водителей с участием восьми инструкторов из Китая. Они обучили ташкентских водителей вождению 18-метровых автобусов, электробусов и газовых автобусов. Только после обучения они выдали им сертификаты о допуске водителя.

«С китайскими коллегами мы выезжаем на линии, они смотрят фактическое вождение водителя на маршруте и дают рекомендации. Помимо этого, параллельно мы ведём инструктаж», — заключил Анвар Джураев.