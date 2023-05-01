1 мая Telegram-канал Tashkent_Land опубликовал видеоролики, на которых видно, как у нового сочленённого автобуса King Long маршрута 24, ехавшего по выделенной линии в Юнусабадском районе Ташкента, отлетел защитный кожух, закрывающий газовые баллоны на крыше машины.

В компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы, сообщили, что автобус задел крупную ветку дерева, свисавшую над полосой. Пострадавших нет. Компания обратилась в главное управление благоустройства и «устранила недостатки», говорится в сообщении.

В компании добавили, что водителю автобуса 59 лет, он имеет 37-летний стаж в этой сфере.

Позже тот же канал опубликовал новые ролики, судя по которым 26 апреля похожий инцидент произошёл с автобусом маршрута 93. В данном случае упавший с автобуса кожух задел переднее крыло легкового автомобиля.