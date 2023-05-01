В апреле месячная инфляция составила 0,8%, к декабрю 2022 года — 3,3%, в годовом выражении (к апрелю прошлого года) — 11%, говорится в отчёте Агентства статистики.

Рост цен на товары за месяц составил 0,9%, на услуги — 0,5%. С начала года этот показатель достиг, соответственно, 3,6% и 2,2%. В годовом выражении он

сложился на уровне 11,7% и 8,6%.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,5%, с начала года, соответственно, 4,7% и 2,2%, в годовом выражении — 13,7% и 9,3%.

В апреле впервые с начала года отмечено снижение цен на овощи, клубнеплоды и зернобобовые — на 0,8%. Так, понижались цены на баклажаны (0,7%), редьку (1,4%), тыкву (2,4%), картофель (2,8%), зелень (3%), перец (4%), лук (12,4%) и огурцы (52,9%). При этом дорожали свёкла (4,1%), чеснок (4,5%), капуста (7,8%), морковь (13,2%), помидоры (21,3%) и бананы (39,6%).

Мясо за месяц подорожало на 1,4%, молоко — на 2,5%, фрукты и орехи — на 5,4%, сахар — на 10,5%, рис — на 14,1%. Яйца подешевели на 4,3%, подсолнечное масло тоже упало в цене — на 4,5%, мука — на 2,4%.

Одежда за апрель подорожала на 0,5%, обувь — на 0,4%.

Материалы для ремонта поднялись в цене на 2,1%, в двух регионах Узбекистана зафиксировано повышение платы за вывоз бытовых отходов на 8,8%, но в среднем по стране за месяц составил 1,7%. Услуги по аренде жилья подешевели на 0,1%.

Лекарства в апреле подорожали на 1,9%, стоматологические услуги — на 0,1%, амбулаторное лечение — на 2,2%, диагностика и услуги медицинских лабораторий — на 0,3%.