В Самарканде завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ U18 и U23, а также параканоэ, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Среди спортсменов из 11 стран континента сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте среди атлетов в возрастных категориях до 18 лет и до 23 лет, завоевав 26 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград.

Паралимпийская сборная с 4 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями заняла третье место в общекомандном зачёте.