Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана отреагировало на сообщения, распространившиеся в социальных сетях и СМИ, о том, что сотрудники вузов принуждают студентов к участию в референдуме по Конституции в новой редакции.

Студент одного из вузов Ташкента на условиях анонимности рассказал «Газете.uz» о случаях вброса бюллетеней на 699-м участке. По его словам, студентов, которые проживают в общежитии и арендуют квартиры, направили на один участок. Студенту дали приблизительно 20 бюллетеней — один был с пустыми графами, в остальных был отмечен пункт «Да». Студент утверждает, что ему указали бросить эти листы в урну.

Есть также сообщения, что студентов обязывали голосовать на участках, созданных при университете, и составляли списки тех, кто не пришёл на голосование, предупреждая, что с ними будут проводить беседу.

«В соответствии с законодательством участие граждан Узбекистана в референдуме является добровольным и свободным. Никто не вправе оказывать давление на граждан с целью их участия или неучастия в референдуме, а также на свободу их волеизъявления», — говорится в заявлении Минвуза.

В министерство подчеркнули, что занимают «твёрдую позицию в отношении того, чтобы участие студентов в референдуме было добровольным и свободным».

Минвуз призвал студентов в случае нарушения их избирательных прав сообщить об этом по телефону 71−207−17−62 или в правоохранительные органы. Телефон доверия Генпрокуратуры: 1007. Телефон доверия Центризбиркома: 1200.

«Ваши права будут защищены в соответствии с законом, к виновным будут приняты соответствующие меры», — заявили в Минвузе.