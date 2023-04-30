Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции на 11:00 составила 35,13%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

Всего к этому времени прогосовало 6 820 838 человек, отметил он.

По стране действуют 10758 участков референдума. Кроме того, к настоящему времени открылось большинство из 55 участков в дипломатических и других представительствах Узбекистана за рубежом.

Данные по явке. Источник: ЦИК.

Бахром Кучкаров отметил «высокую политическую активность» голосующих и открытость процесса, которую обеспечивают наблюдатели и журналисты.

За процессом также можно наблюдать на специальном сайте, где транслируются записи с камер на участках (по два участка в каждом районе страны).

Количество местных наблюдателей, в том числе представителей политических партий и махаллей, составляет более 43 тысяч.

«Серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на процесс голосования, к данному моменту Центральная избирательная комиссия не получала», — сообщил заместитель главы комиссии.