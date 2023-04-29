Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2−3 мая посетит Германию с визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

По данным пресс-служба главы государства, планируется провести в Берлине двусторонние встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего углубления узбекско-германских многоплановых отношений, состоится обмен мнениями по разным аспектам международной повестки.

«Особое внимание будет уделено реализации перспективных проектов и программ, направленных на расширение инновационно-технологического партнёрства с ведущими компаниями Германии. Для этого глава нашего государства проведёт отдельную встречу с лидерами немецкого бизнеса», — говорится в сообщении.

В ходе визита также предусматривается открытие выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи» в галерее Джеймса Симона.

В марте президент Узбекистана сообщал, что планирует посетить Германию 1−2 мая. Он отметил, что в ФРГ «правильно понимают Узбекистан», что он «очень ценит».