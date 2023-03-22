Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Германию 1−2 мая. Об этом он сообщил в беседе с председателем Культурного центра немцев Узбекистана Леной Мироновой во время празднования Навруза 21 марта, обратила внимание «Газета.uz».

«У меня 1−2 мая визит. Мой друг Штайнмайер (федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — ред.) пригласил. Я обязательно буду там», — сказал глава государства.

Лена Миронова отметила визит в Германию в начале марта премьер-министра Абдуллы Арипова, где на состоявшемся форуме было подписано «много договоров».

«Такого никогда не было. У нас уже система появилась. На самом деле нас там правильно понимают, и я это очень ценю. Потому что разум должен преобладать… Всё это происходит. Но мы должны всё равно из худшего даже делать выводы для себя, чтобы были мир и дружба», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Глава Культурного центра немцев отметила «мудрую политику нейтралитета» президента Узбекистана, который делает «всё для родной страны». «Другого выхода просто нет в этом сложное время», — ответил Шавкат Мирзиёев.

Президент Шавкат Мирзиёев совершал официальный визит в Германию в январе 2019 года.