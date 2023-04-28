В досрочном голосовании на референдуме по проекту Конституции Узбекистана в новой редакции, которое проходило 19−26 апреля, приняли участие 611 320 граждан, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Из общего числа 159 276 проголосовали за рубежом и 452 044 человек отдали голоса на участках в стране.





Референдум по новой редакции Конституции, где гражданам будет предложено проголосовать «за» или «против», состоится 30 апреля.

«Газета.uz» подготовила инструкцию о том, как найти свой участок референдума или изменить его, как правильно заполнить бюллетень и что считается нарушением при голосовании.

Кроме того, мы выпустили видеообзор, в котором собрали ключевые статьи, которые предлагается изменить или внести в Конституцию.