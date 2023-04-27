В воскресенье, 30 апреля, граждане Узбекистана пойдут голосовать на референдуме по проекту Конституции в новой редакции. «Газета.uz» отвечает на вопросы о процессе голосования. Вы также можете ознакомиться с видеоинструкцией.

За что мы будем голосовать?

Вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Принимаете ли Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан?“» Есть два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Это означает, что на референдуме можно проголосовать либо за принятие новой Конституции, либо за сохранение старой. Проголосовать по отдельным статьям нельзя.

Кто может голосовать?

Проголосовать могут дееспособные граждане Узбекистана, которым исполнилось 18 лет и которые не отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. У каждого гражданина, участвующего в выборах, есть один голос (голосовать за других нельзя). Голосование проводится на участках референдума.

Как узнать, где мой участок?

Все граждане прикреплены к участку референдума по месту постоянной или временной регистрации.

Узнать адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома (подробная инструкция) или на ЕПИГУ — Едином портале интерактивных государственных услуг. На обеих платформах нужно указать серию и номер паспорта или ID-карты и дату рождения.

Что делать, если мне неудобно голосовать на своём участке?

Вы можете изменить участок на ЕПИГУ. Для этого нужно найти услугу «Подача запроса на изменение участка референдума» и заполнить все поля, в том числе выбрать удобный участок и назвать причину изменения участка.





Вы также можете прийти на ближайший участок с паспортом гражданина или ID-картой и предъявить их члену участковой комиссии референдума. В базе избирателей он найдёт участок, за которым вы закреплены.

Затем председатель участка, где вам удобно голосовать, должен позвонить на участок, за которым вы закреплены, и уведомить о том, что вы будете голосовать на удобном вам участке. Вас внесут в список избирателей нового участка, а из старого вычеркнут и отметят, что вы проголосовали в другом месте. Если вы уже проголосовали, система должна сообщить членам комиссии, что вы это сделали.

Что должно происходить на участке?

На участке референдуме голосующие граждане должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина или ID-карта, заграничный паспорт, военное удостоверение, водительские права, справка об отбытии или освобождении от наказания.

Если вы потеряли паспорт гражданина или ID-карту, то на участок можно явиться со справкой о потере этих документов. Её выдают в районном отделе внутренних дел.

Эти документы нужно показать члену комиссии участка и расписаться в списке избирателей.

Затем вам выдадут бюллетень. Форма для голосования выглядит так.





С ней нужно отправиться в комнату для тайного голосования. Пока вы заполняете бюллетень, никто не должен находиться рядом с вами.

Избиратель, который не может самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в кабину кого-то на своё усмотрение, кроме членов комиссии, наблюдателей и журналистов.

Процесс заполнения бюллетеня и заполненный бюллетень нельзя фотографировать, снимать на видео и распространять, в том числе в соцсетях. Запрет утверждён постановлением ЦИК. Он объясняется тем, что голосование является тайным, а эти действия нарушают этот принцип.

Меня нет в списках избирателей на моём участке. Что делать?

Вам нужно показать документ, удостоверяющий личность и место жительства, написать заявление на имя председателя участка. Тогда вас внесут в приложение к списку голосующих граждан.

Как заполнить бюллетень?

Чтобы проголосовать за или против принятия новой редакции Конституции, в пустом квадрате нужно поставить галочку, плюсик или икс.

Если вы поставили знак +, х или v в оба пустых квадрата или не поставили ни в один, бюллетень считается недействительным. Если вы нечаянно испортили бюллетень, можно попросить члена участковой комиссии дать вам новый.

С испорченных бюллетеней срезается левый верхний угол. Они хранятся отдельно.

После заполнения бюллетеня, его нужно опустить в урну для голосования.

Я не могу прийти на участок, но хочу проголосовать. Как это сделать?

Если вы не можете проголосовать на участке, к месту вашего пребывания должны прийти члены участковой комиссии. Для этого нужно устно или письменно обратиться в участок.





К вам придут не менее двух представителей комиссии. С собой у них должна быть урна для бюллетеней. Вместе с членами комиссии могут прийти наблюдатели и журналисты.

Что считается нарушением?

Голосование за членов семьи, принуждение к участию или неучастию в референдуме, контроль за тем, как вы голосуете, принуждение отдать голос за один из вариантов, нарушение принципа тайного голосования, подкуп.

Что делать, если я стал свидетелем нарушений?

Оставить жалобу по телефону 1200.

Ранее мы выпустили краткий видеообзор изменений, предлагаемых в Конституцию. Текст проекта изменений доступен на специальном сайте на разных языках.