В Бухаре мужчина пытался продать двум женщинам магазин, который ему не принадлежит, сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

Житель махалли «Икромий» К. О., 1993 года рождения, представился двум жительницам города как Мансуров Алишер и руководитель ООО «Шухрат Барака Рамзан», деятельность которого на самом деле прекращена.

Он предоставил им поддельные копию паспорта и договор на продажу нежилого помещения, обманным путём получив у них 50,8 тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.