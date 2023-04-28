На борту самолёта Uzbekistan AIrways рейса HY273 по маршруту Ташкент-Стамбул 26 апреля родился ребёнок. Роды начались на подлёте к Стамбулу. Пассажирка по имени Ситора (1996 года рождения) обратилась к бортпроводникам с жалобами на самочувствие.

«Где-то за час до посадки к нам подошла пассажирка с жалобой на боли внизу живота, — рассказала „Газете.uz“ бортпроводница Евгения Аракаева. — После этого началось: больше живот стал болеть, мы её пересадили в бизнес-класс, там у неё начались сильные схватки».

Евгения Аракаева.



«Когда мы начали пристёгивать пассажиров на снижение, ко мне прибежали девочки и сообщили, что у пассажирки начались схватки, — рассказала старший проводник рейса Анора Касымова. — Первым делом, естественно, сообщили в кабину [пилотов], чтобы передали на землю, чтобы нас встречал медперсонал».

Анора Касымова добавила, что на борту самолётов имеются все необходимые средства для экстренных случаев, в том числе родильный комплект.

Анора Касымова.



«Мы подготовили пледы, чистые салфетки. Также у нас имеются в наборе детские пелёнки. Нашли на борту врача, который нам помог. И уже под его руководством действовали слажено», — рассказала бортпроводница.

«Мне казалось, что я слышала дыхание каждого пассажира, который ждал, что будет, — вспомнила бортпроводница Анахид Минасян. — Когда он родился, мы все смотрели, как его спасала врач. Когда он издал звук и начал дышать, у меня первая мысль была: выйти в „эконом“ и сказать: „Мальчик, молитесь за него, чтобы ему Бог помог расправить лёгкие и дышать полной грудью“. Да, это незнакомые нам люди, но это ребёнок, малыш. И, слава Богу, всё обошлось».

Анахид Минасян.



Евгения Аракаева отметила, что все пассажиры самолёта сплотились как одна большая семья.

«Все были в ожидании: кто-то — внука, кто-то — племянника, кто-то — братика. И вот ребёнок родился, и у всех: „Всё, у нас там родственница родила“. Не то, что наша команда сплочённая была, но и пассажиры все друг с другом сплотились — 246 родственников», — рассказала она.

«Мне показалось, что я родила второй раз сама, — поделилась Анахид Минасян. — Потому что это был очень трогательный момент: когда я видела, что он ещё не дышит, слышала за несколько минут пассажиры и бизнес-класса, и эконом спрашивали друг друга: „Родился, родился?“», — вспомнила женщина со слезами на глазах.

«После того, как командир сообщил на землю, что у нас такой случай на борту, служба аэропорта Стамбула предоставила нам зелёный коридор: наш самолёт пропустили в первую очередь, дали ближайшую стоянку. На борт первыми зашли врачи. Мы доложили обстановку и уже дальше передали всё врачам», — добавила Анора Касымова.





«Случай был очень серьёзный. Слава Богу, на борту были медики, которые помогли нам. Наша квалификация также пригодилась, оперативность и слаженность бригады. Мы все переживали и нервничали, это было очень заметно. Но мы справились. Слава Богу, все живы, здоровы, всё хорошо», — добавила Анора Касымова.

Анахид Минасян сообщила, что это не первые роды в воздухе в её практике.

«В 2009 году, если я не ошибаюсь, мы летели из Куала-Лумпура. К нам также обратилась девушка, но у неё был ещё более ранний срок — около шести месяцев. Она пожаловалась на боли, что у неё выходит жидкость. Мы сообщили командиру, что нужно экстренно снижаться. Он нам предложил ближайший аэропорт Дели. Мы приземлились».

По словам Анахид Минасян, тогда экипаж также нашёл среди пассажиров медработника. «Она сказала, что может осмотреть, но нужно срочно снижаться, что до Ташкента роженица не дотянет».

Руководство компании наградило экипаж грамотами и заявило, что выделит бортпроводникам и пилотам премию.

По данным пресс-службы Uzbekistan Airways, родившегося на борту мальчика назвали Мухаммад. Его мама выписалась из клиники в Стамбуле, а ребёнок остаётся под наблюдением врачей, так как родился раньше срока.

Представитель Uzbekistan Airways в Турции встретил молодых родителей и вручил им подарки от авиакомпании.