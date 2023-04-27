На борту самолёта Uzbekistan AIrways рейса Hy273 по маршруту Ташкент-Стамбул 26 апреля родился ребёнок, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Роды начались на подлёте к Стамбулу. Пассажирка Ситора А. 1996 г. р. обратилась к бортпроводникам с жалобами на самочувствие. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту.

Спустя некоторое время у пассажирки, находившейся на 28-й неделе беременности, родился мальчик.

После посадки на борт лайнера поднялся медицинский персонал международного аэропорта Стамбул. Мать и новорождённый были перевезены в клинику, их состояние стабильное.