Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Италию летом. Об этом итальянскому агентству Vista сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, посетивший Ташкент 26 апреля.

По его словам, запланированы переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таджани.

Гуидо Крозетто отметил, что визит президента Узбекистана в Рим положит начало новому этапу долгосрочного партнёрства между странами.

В рамках посещения Узбекистана министр обороны Италии встречался с министром обороны Баходиром Курбановым и президентом страны.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Шавкат Мирзиёев планирует посетить Германию 1−2 мая.