Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял прибывшего в страну министра обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

«Развитие двусторонних отношений, основанных на равноправии, взаимном доверии и уважении, в последние годы выходит на новый уровень, — подчеркнули в Минобороны. — Узбекистан и Италия имеют общие цели в борьбе с экстремизмом, религиозным радикализмом, международным терроризмом и другими транснациональными угрозами».

В ходе встречи министры обороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также перспектив его развития.

Было особо отмечено, что проведение штабных переговоров между оборонными ведомствами двух стран в целях укрепления и развития военного сотрудничества, становиться традиционным.

В завершение встречи была дана высокая оценка двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Италией в военной и военно-технической сферах, добавили в Минобороны.