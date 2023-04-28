В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как на стадионе дерутся школьницы. Сначала видно группу более чем из 10 девочек, которая потом разделяется на две отдельные. На кадром слышны комментарии и хохот мальчиков, снимающих видео.

Пресс-служба УВД Самаркандской области в пятницу сообщила, что инцидент произошёл 25 апреля около 16:30 на территории спорткомплекса «Диёр» в Булунгурском районе.

Девочки представляют школы №№ 22 и 23 района и учатся в 8-х классах. Конфликт произошёл из-за оскорблений девочек в адрес друг друга, говорится в сообщении.

ОВД района ведёт доследственную проверку. По её итогам планируется провести обсуждение с участием коллективов школ и родителей.