Центр кибербезопасности МВД сообщил об установлении личности школьника, который разместил объявление о продаже Ташкента за 250 млрд долларов.

Репортаж центра начинается со слов диктора: «Установлено лицо, разместившее объявление с целью продать Ташкент. Какова была его цель? Какие факторы стали причиной действий школьника?»





Школьник разместил объявление о продаже на портале OLX 7 апреля:

«Город Ташкент стоит как новый, развивающийся город с большими торговыми связями. Население — 3 миллиона мирных жителей (не протестуют, ведут себя спокойно, очень любят халяву, обманывать очень легко и можно поднять хорошие деньжата. Бизнес УзАутоМоторс в подарок).

Имеются вдохновляющие построения, построенные на налогах граждан (отличный вариант для вашего пассивного дохода).

Погода отличная, но зимой могут поступать жалобы.

Советуем остерегаться представителей следующих наций: Русские (не могут просто смотреть на коррупцию и несправедливость. Советуем не пренебрегать добротой народа).

Все детали при встрече. Торг имеется. Продаю по причине некачественного правительства".

В Центре кибербезопасности заявили, что это стало причиной «справедливого возражения многих» и показало три соответвующих комментария из соцсетей.

Представитель OLX сообщил в репортаже, что объявление было заблокировано уже через несколько минут после размещения, а также попросил пользователей публиковать на платформе достоверные данные.

Для установления личности автора объявления Центр кибербезопасности МВД провёл «оперативно-розыскные работы». Владельцем аккаунта оказался житель Мирзо-Улугбекского района Ташкента, но объявление разместил его сын, учащийся в 8-м классе школы.

«Я это объявление увидел в социальных сетях. Адаптировал его под Ташкент и разместил объявление в шутку. Я не думал, что это распространится и будут негативные комментарии. Я хотел привнести только позитив. Я понял, что наделал. Очень сожалею о содеянном», — сказал школьник.

Родители, учителя и руководство школы в положительном ключе отметили успехи подростка в школе. Классный руководитель высоко оценила характер и поведение ученика, его активное участие в занятиях и общественных работах. Она попросила родителей не оставлять без присмотра то, что чем дети занимаются в интернете, не разрешать много сидеть за компьютером и часто пользоваться телефоном, чтобы предотвратить такие случаи.

В репортаже говорится, что дети обошли родителей по использованию компьютера и интернета, однако «эти успехи должны служить для блага, процветания родины, а не её продажи», что станет «достойным ответом на создаваемые условия».

По данному факту продолжаются изучения, отметили в центре.