Днём 27 апреля в Ташкенте на пересечении Малой кольцевой автодороги и улицы Шарафа Рашидова произошла крупная авария с участием 12 автомобилей.

По данным СБДД ДОБ МВД Узбекистана, столкнулись грузовики «КамАЗ», Isuzu, Howo и «ЗиЛ», а также легковые Lacetti, Tracker, Nexia 3, Epica и по два Cobalt и Spark.

Фото: СБДД.

Согласно предварительной информации, причиной ДТП стала неисправность тормозной системы у «КамАЗа» в момент приближения к перекрёстку.

В результате аварии пострадал пассажир Cobalt, он получил телесные повреждения, ему была оказана первая медицинская помощь.