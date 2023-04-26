Некоммерческая негосударственная организация Aral Dream («Аральская мечта») в сотрудничестве с Жокаргы Кенесом Каракалпакстана 23 апреля в Париже представила арт-проект-триптих Salty Lives («Солёные жизни») в рамках международного форума соотечественников «O'zbekistonlik. Generating Ideas», организованный командой Uzbekistan’s Club.

Проект включил в себя фотовыставку портретов женщин Каракалпакстана, короткометражный фильм и выставку моделей одежды от дизайнеров Узбекистана, вдохновлённую Аральским морем.

Как отметили в организации, цель Salty Lives — обратить внимание всего мира на то, как изменение климата влияет на женщин Приаралья.

«Париж выбран для этой цели неслучайно. К сожалению, мировое сообщество так и не смогло эффективно осуществить поставленные в 2015 году Парижским климатическим соглашением цели по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Вместе с тем регион Приаралья является одним из самых подверженных последствиям изменения климата уголком планеты», — заявили организаторы.

Авторы проекта считают, что развитые индустриальные государства должны уделить больше внимание людям, испытывающим на себе негативное влияние глобального потепления.

Первой частью арт-проекта стала выставка фотографий-портретов женщин Каракалпакстана. Автор Мухлиса Азизова и фотограф Рустам Мелиев запечатлели женщин разных возрастов в национальной каракалпакской одежде на живописном солончаке Барсакельмес. Фотографии помещены в инсталляции художника Абдурахмона Мухаммадиева и обрамлены рыболовными сетями. Портреты дополнены указанием возраста героинь.

Второй частью проекта является короткометражный фильм режиссёра Рустама Мелиева и оператора Джахонгира Ибрагимова, снятый с участием героинь фотовыставки. В финале фильма звучит обращённый ко всему миру монолог каракалпакской матери.





Дизайнеры и модельеры Узбекистана объединились для создания третьей части выставки. На форуме была представлена коллекция моделей одежды, вдохновлённая Аральским морем. Коллекция была представлена в специальной инсталляции, созданной с использованием соли с солончака Барсакельмес, привезённой в Париж.

В Aral Dream заявили, что их главной миссией является привлечение внимания мирового сообщества к экологической катастрофе Аральского моря, региону Приаралья и жителям Каракалпакстана. Представители ННО полагают, что «сегодня в мире позабыли об этой трагедии», и потому «старательно работают над тем, чтобы внести „аральскую тему“ в повестку мировых СМИ и в массовую культуру».

В 2021 году команда Aral Dream создала видео Ertangi Kun («Завтра») с участием Женисбека Пиязова и группы «Электрооко», а в 2022 году презентовала в Берлине фильм Sho’rxok («Солончак»).