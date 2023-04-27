Четыре аэропорта Узбекистане планируется передать в управление частному сектору в 2023 году. Об этом на втором Ташкентском международном инвестиционном форуме 27 апреля сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В сфере авиации, которая была полностью государственной, к настоящему времени появились пять частных авиакомпаний, а аэропорт Самарканда был передан в управление компании Air Marakanda. В результате число авиарейсов выросло в 2,5 раза, сообщил глава государства.

По его словам, в текущем году году передать в управление бизнесу планируется аэропорты Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча.

«Мы также начинаем большие изменения в железнодорожной сфере. Я прошу инвесторов активно участвовать в этом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В августе 2020 года поручил разработать совместно со Всемирным банком техническое задание на передачу в управление аэропортов Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по «пакетному принципу» (когда убыточные аэропорты передаются вместе с прибыльными). Согласно анализу международных экспертов, модернизация существующих аэропортов страны потребует в среднем 800 млн долларов, сообщалось тогда.

На 2022−2023 годы указом президента было запланировано проведение тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством. Среди них — модернизация и передача в управление на основе государственно-частного партнёрства международного аэропорта Ташкента и аэропортов с низкой эффективностью, а также международных аэропортов Бухары и Ургенча.

В 2019 году бывшая Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была реорганизована, из неё были выделены отдельные компании Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports (по управлению аэропортами).