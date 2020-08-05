Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать совместно со Всемирным банком техническое задание на передачу в управление аэропортов Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по «пакетному принципу» (когда убыточные аэропорты передаются вместе с прибыльными).

Об этом глава государства сказал на презентации о расширении государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферах энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и здравоохранения 5 августа, сообщила пресс-служба президента.

Согласно анализу международных экспертов, модернизация существующих аэропортов в Узбекистане потребует в среднем 800 млн долларов, отмечалось на мероприятии.

В конце мая 2019 года российский «Новапорт Холдинг» и правительство Узбекистана подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча. Позднее сообщалось, что переговоры с «Новапортом» зашли в тупик из-за того, что правительство не согласно отдавать аэропорты в концессию на 30 лет, как просит инвестор. В начале февраля министр транспорта Эльёр Ганиев, комментируя ситуацию, заявил, что зарубежные компании будут привлекаться к управлению аэропортами по тендеру.

На презентации руководитель страны также отметил отметил абсолютно неудовлетворительный уровень работы в направлении ГЧП в сфере транспорта и логистики. Указано, что на развитие этой сферы потребуется 27 млрд долларов.

Сегодня путь из Ташкента в Андижан через перевал Камчик занимает 5−6 часов, по существующей дороге проезжает 22 тысячи автомобилей. В ближайшие 5 лет эта цифра достигнет 40 тысяч. С запуском платной дороги «Ташкент-Андижан» расстояние сократится до 3 часов, а пропускная способность увеличится на 70%, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность разработки проектной документации и объявления тендера на строительство нового тоннеля через перевал Камчик.

Напомним, строительство на условиях ГЧП двух платных тоннелей — на перевалах Камчик и Тахтакарачи, а также трех платных автодорог — в обход городов Сырдарья и Бахт (Сырдарьинская область), Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан — было предусмотрено постановлением президента от 9 декабря 2019 года.