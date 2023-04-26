Заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Азам Кадирходжаев 26 апреля на выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил, что Узбекистан намерен начать освоение лития.

«Крупное месторождение лития, которое есть в Узбекистане, — мы готовимся к началу добычи и переработки этого металла в стране», — сказал замминистра.

Он отметил, что министерство в целом считает перспективным направлением разработку в стране так называемых «технологических металлов».

Чуть менее года назад президенту Узбекистана сообщили о планах создать при Фонде реконструкции и развития Узбекистана проектный офис «Янги кон» («Новый рудник») с уставным капиталом 15 млн долларов. Структура займётся реализацией инвестиционных проектов по добыче графита, лития, алюминия, магния и других редких металлов.

Отметим, что в портфеле инвестиционных предложений Узбекистана есть разработка месторождения лития «Шавазсай» в Ташкентской области. Его запасы превышают 123 тысячи тонн. Стоимость проекта оценивается 59,5 млн долларов.