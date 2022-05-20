Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая ознакомился с презентацией проектов по развитию геологической отрасли, увеличению запасов полезных ископаемых и подземных водных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту было сообщено о подготовке 14 проектов на общую сумму 182 млн долларов. Отметив, что масштабы геологоразведочных работ за последние годы увеличились, Шавкат Мирзиёев призвал ставить более высокие цели и увеличить добычу ценных и редких металлов. Он поставил задачу разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022−2026 годы.

В программе должно быть предусмотрено увеличение запасов урана за счёт освоения 8 новых месторождений и 18 перспективных участков, использование современного зарубежного бурового оборудования и создание цифровой геологической модели. За последние годы было открыто 27 новых урановых месторождений.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность оценки запасов урана в соответствии с международными стандартами, а также повышения эффективности извлечения урана из руды на основе новейших технологий. Он также дал указания о трансформации государственного предприятия «Навоиуран», привлечении иностранных специалистов и совершенствовании технологических процессов.

Сообщается, что для разработки перспективных месторождений при Фонде реконструкции и развития Узбекистана планируется создать проектный офис «Янги кон» («Новый рудник») с уставным капиталом 15 млн долларов. Структура займётся реализацией инвестиционных проектов по добыче графита, лития, алюминия, магния и других редких металлов.

Глава государства указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке и подчеркнул необходимость уделить в новых проектах особое внимание переработке этого сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью.

Чтобы удовлетворить спрос на квалифицированные кадры, поручено расширить геологические направления в техникумах Зарафшана, Ангрена и Гузара. Ранее был организован Университет геологических наук, а Навоийскому горному институту присвоен статус университета. Кроме того, налажены совместные программы с Пизанским университетом и Санкт-Петербургским горным университетом. Однако этих мер пока недостаточно. В одной только системе Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам требуются свыше 300 специалистов среднего звена в год, говорилось на совещании.

На презентации также говорилось, что за последние годы уровень грунтовых вод понизился до 5 метров в 13 районах и до 20 метров в 9 районах Узбекистана. Ответственным организациям поручено увеличить запасы подземных вод и организовать их рациональное использование.