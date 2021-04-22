Президент Узбекистана 20 апреля подписал указ «О дополнительных мерах по поддержке предпринимательской деятельности, содействию занятости, социальной защите и содержательной организации свободного времени молодежи».

Документом устанавливается новый порядок вовлечения молодежи в предпринимательство и обеспечения ее постоянной работой.

Согласно ему, с 1 мая на срок до 1 января 2023 года сумма социального налога, уплаченная работодателями (за исключением бюджетных и госорганизаций) за работников не старше 25 лет, полностью возвращается из государственного бюджета при условии, что молодые работники непрерывно проработают в течение шести месяцев.

Кроме того, с 1 мая молодежи, включенной в «молодежную тетрадь», начнут выдавать субсидии в размере, не превышающем 40-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования, необходимого для самозанятости.

С этой же даты предприятиям, принявшим на работу безработную молодежь, включенную в «молодежную тетрадь», при взятии в аренду объектов государственной собственности предоставляются льготы по арендной плате.

С 1 июня 30% годовых расходов молодых предпринимателей, включенных в «молодежную тетрадь», по аренде зданий и сооружений для начала их предпринимательской деятельности, но не превышающих 25-кратного размера БРВ, компенсируются за счет фондов по поддержке лиц, включенных в «молодежную тетрадь».

Профессиональные образовательные организации будут выделять ежемесячные субсидии своим учащимся, включенным в «молодежную тетрадь», в период прохождения ею практики на производственных или обслуживающих предприятиях в двукратном размере БРВ на срок не более шести месяцев.

Кроме того, с 1 июня молодежи, успешно окончившей учебные курсы в рамках проекта «Один миллион программистов» и получившей сертификаты, «Народный банк», «Алока банк» и «Микрокредитбанк» начнут выделять потребительские кредиты в размере, не превышающем 25-кратного размера БРВ для приобретения компьютеров. При этом процентные платежи по потребительским кредитам будут компенсированы за счет средств, выделенных Агентству по делам молодежи из государственного бюджета.

Расходы молодежи, включенной в «молодежную тетрадь», по обучению иностранным языкам и общеобразовательным предметам в частных образовательных организациях в размере 50%, но не превышающие пятикратного размера БРВ, а также расходы по сдаче по ним экзаменов для получения национальных сертификатов будут компенсированы за счет средств, выделенных Агентству по делам молодежи из государственного бюджета.

Расходы до четырехкратного размера БРВ воспитанников домов «Мехрибонлик «и молодежи, включенной в «молодежную тетрадь», по обучению на курсах вождения, а также денежный взнос для прохождения службы в мобилизационном призывном резерве возмещаются за счет средств, выделенных Агентству по делам молодежи из государственного бюджета.

Часть до четырехкратного размера БРВ расходов молодежи, включенной в «молодежную тетрадь», принятой на работу на частные предприятия и в организации, с начала трудовой деятельности которой не прошло шести месяцев, связанных с обучением на курсах переподготовки, компенсируется указанным частным предприятиям

и организациям за счет средств, выделенных Агентству по делам молодежи из государственного бюджета.

С 1 мая 60% студентов государственных вузов, не охваченных общежитиями и проживающих в арендованном жилье, возмещается 50% уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы за счет государственного бюджета. При этом возмещаемая часть арендной платы не должна превышать однократного размера БРВ в Ташкенте, 0,5-кратного размера БРВ — в остальных регионах. Часть арендной платы возмещается в первую очередь детям из нуждающихся семей, а также отличившимся и активным студентам. Вузы за счет собственных внебюджетных средств могут возмещать часть ежемесячной арендной платы также другим студентам, проживающим на основе права аренды.

«Народный банк» запустит проект «Сто тысяч женщин-предпринимателей» для широкого вовлечения в предпринимательство, подготовки к бизнесу, предоставления консультаций и обеспечения занятости женщин в регионах.

В рамках проекта предусматривается создание банка готовых бизнес-планов стоимостью до 33 млн сумов с учетом социально-экономического потенциала и специфики регионов, организация мастер-классов и учебных тренингов исходя из интересов женщин в возрасте до 30 лет (кулинария, кондитерское дело, парикмахерское искусство и других).

В Агентстве по делам молодежи создается Фонд по поддержке государственной молодежной политики. В нем будут аккумулированы средства, выделяемые из государственного бюджета и часть чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, учреждений и организаций при Агентстве по делам молодежи.

На финансирование мер по содействию занятости и усилению социальной защиты молодежи Министерство финансов выделит из государственного бюджета на 2021 год

дополнительно 100 млрд сумов Агентству по делам молодежи.

С 1 мая внедряется система принятия на патронаж руководителями секторов, кластеров и фермерских хозяйств молодежи, занимающейся дехканским хозяйством. При этом руководителями секторов, кластеров и фермерских хозяйств оказывается содействие молодежи в освоении выделенных земельных участков, проведении агротехнических мероприятий, повышении урожайности земель, реализации выращенной продукции и других вопросах по принципу «устоз-шогирд».

Молодежи, занимающейся дехканским хозяйством, включенной в «молодежную тетрадь», будут выделены субсидии на закупку семян и саженцев до восьмикратного размера БРВ за счет фондов по поддержке лиц, включенных в «молодежную тетрадь», «железную тетрадь» и «женскую тетрадь».

С 1 июня до 10 сходов граждан махалли будут закреплены за государственными вузами. Их ректоры должны будут принимать меры «по формированию духовного мировоззрения неорганизованной молодежи», проживающей на территории этих махаллей, включая привлечение в кружки по иностранным языкам, компьютерной грамотности, спорту, культуре и чтению книг.

В общеобразовательных школах будут созданы филиалы детских школ «Баркамол авлод», кружки которых оснастят необходимым оборудованием. Представителям сферы культуры и искусства, а также преподавателям музыки в Кашкадарье разрешено до конца 2021 года в порядке эксперимента организовывать кружки по музыке для молодежи на дому.

МВД и Агентству по делам молодежи поручено в месячный срок разработать и внедрить в районах и махаллях Ташкента с высокими показателями преступности «образцовый опыт» работы с молодежью. При этом особое внимание нужно уделить выявлению, тесной работе и оказанию содействия в социальной адаптации трудновоспитуемой молодежи, организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди молодежи, индивидуальной работе с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, безнадзорными и оставшимися без присмотра несовершеннолетними, а также молодежью, склонной

к совершению антисоциальных действий и состоящей на профилактическом учете.