Президент Шавкат Мирзиёев 11 апреля провёл видеоселекторное совещание по мерам повышения результативности работы, проводимой в области молодёжной политики.

В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что в Узбекистане насчитывается более 19 миллионов молодых людей в возрасте до 30 лет, они составляют 55% населения. Ежегодно на рынок труда выходят 600 тысяч молодых людей, а в ближайшие 10 лет это число достигнет 1 миллиона.

По официальным данным, в стране имеется 722 тысячи безработных молодых людей. При этом более чем в 103 тысячах организаций имеется 254 тысячи вакансий. В прошлом году не смогли найти работу более 6000 юношей и девушек, окончивших вузы, и 30 тысяч юношей и девушек, окончивших колледжи и техникумы, говорилось на совещании.

По словам президента, в связи с этим отныне каждое министерство будет само определять квалификационные требования к профессиям в курируемых отраслях. Министерства также будут не только давать заказ на подготовку кадров в учреждениях высшего и среднего специального образования, но и совместно с ними разрабатывать учебные программы.

В 2021 году была введена практика возврата социального налога предприятиям, нанявшим молодёжь в возрасте до 25 лет. За прошедший период этой возможностью воспользовались более 9000 предприятий и трудоустроено 100 тысяч молодых людей. Шавкат Мирзиёев поручил продлить действие преференции ещё на два года — до 2025-го. Постановление об этом ожидается в течение недели.

Президент также озвучил решение о создании фонда и электронной платформы «Инициативы молодёжи Нового Узбекистана». Фонду будет выделено 100 млн долларов, которые пойдут на лучшие идеи, стартапы и проекты молодёжи на удобных и льготных условиях, при необходимости, без начисления процентов.

На основе опыта IT-парков в регионах также планируется создать Креативные парки. На них распространят льготы и преференции, предоставляемые резидентам IT-парков.

Кроме того, глава государства поручил с 1 июня внедрить систему оплачиваемых стажировок в государственных организациях для студентов, включённых в «молодёжную тетрадь».