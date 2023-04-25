Бахтиёр Одилович Саидов указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждён на должность министра иностранных дел, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее в этот же день кандидатура Бахтиёра Саидова была рассмотрена и одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Бахтиёр Саидов (1981 года рождения) c декабря 2022 года был и. о. министра иностранных дел. До этого, с ноября 2021 года, работал министром народного образования Узбекистана. Ранее, с июля 2017 года, служил послом Узбекистана в Китае (в апреле 2018 года одновременно стал послом в Монголии, в июле 2019 года — послом на Филиппинах).

Выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавриат и магистратура). Работал также в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли.