Министерство здравоохранения Узбекистана и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 25−26 апреля проводят в Ташкенте межрегиональный политический диалог в Ташкенте по вопросу укрепления служб охраны психического здоровья и снижения стигмы.

Для участия в мероприятии в Узбекистан также прибыли представители минздравов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Встреча проводится в рамках Общеевропейской коалиции по охране психического здоровья. Цель этого партнёрства — способствовать улучшению показателей психического здоровья населения Европейского региона ВОЗ, в который входит и Центральная Азия.

На мероприятии отмечалось, что психические расстройства широко распространены: примерно 1 из 7 человек страдает психическим заболеванием. События последних лет, в том числе напряжённость, вызванная пандемией COVID-19 и нынешним кризисом стоимости жизни, ещё больше повлияли на психическое благополучие людей.

Один из ключевых вопросов, который обсуждался на встрече, — как обеспечить поддержку психического здоровья людей непосредственно в местах их проживания. Это может помочь не только гораздо большему количеству людей получить доступ к психиатрической помощи, но и будет способствовать их долгосрочному выздоровлению и способности жить самостоятельно.

Для этого, безусловно, потребуются существенные инвестиции. Однако специалисты ВОЗ подчеркнули, что раннее лечение психических расстройств необходимо не только для улучшения качества жизни людей, но и для устойчивого экономического развития стран, поскольку депрессиям и тревожным состояниям привержены молодые люди, составляющие основу трудового и интеллектуального рынка.

Как может работать такая система, рассказала «Газете.uz» директор по системам и политике здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ доктор Наташа Аззопарди-Мускат.

Фото: euractiv.com

«Необходимо создать возможность быстро выявлять и лечить такие распространённые сейчас состояния, как тревожность и депрессия, поскольку наблюдается тенденция к увеличению обращений людей с проблемами не только физического, но и психического здоровья», — отметила представительница ВОЗ.

«Наш подход таков: мы работаем над тем, чтобы улучшить, укрепить компетенции, навыки и возможности семейных врачей и медсестёр, чтобы они смогли на ранних этапах распознавать проблемы с психическим здоровьем, оказывать необходимую поддержку и уход и обеспечивать лечение в условиях первичного звена здравоохранения», — пояснила Наташа Аззопарди-Мускат.

Представитель ВОЗ уточнила, что работать с пациентами «на земле» можно также междисциплинарный командой, в которую, кроме семейного врача и медсестры, войдут психолог и социальный работник. Направление пациента к психиатру или в специализированное медицинское учреждение будет необходимо уже в более сложных случаях.

«Это поможет снизить стигму и обеспечит для населения более лёгкий доступ к психиатрической помощи, — добавила доктор. Под стигмой людей с психическими расстройствами подразумевается их отторжение обществом и дискриминация. — Пациент, обращаясь к семейного врачу, во время обычной консультации сможет свободно обсудить проблемы своего психического здоровья. Стигма снижается за счёт того, что этому человеку нет необходимости обращаться в психиатрическую клинику».

Для врачей, чтобы они могли квалифицированно поддержать такого пациента, у ВОЗ есть специальная программа mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), отметила представительница организации. В программе утверждается, что при надлежащем уходе, психосоциальной помощи и медикаментозном лечении десятки миллионов людей могли бы вылечиться от депрессии, шизофрении и эпилепсии, избежать суицида и начать вести нормальную жизнь.

ВОЗ также предлагает деинституционализировать лечение хронических психических заболеваний.

«Появляется очень много разных режимов и способов лечения. Сейчас люди с более серьёзными состояниями психического здоровья, чем депрессия и тревожность, например, с психозами и шизофренией, могут жить вне специальных учреждений», — отметила Наташа Аззопарди-Мускат.

Она добавила, что сейчас ведётся работа над тем, чтобы создать сеть специалистов по психическому здоровью, которые смогли бы оказывать целый спектр услуг — от тех, которые предоставляются людям с общими, нетяжкими состояниями, особенно распространёнными среди молодых людей, до специализированных, для людей, которые нуждаются в большем объёме медицинского участия.

«Можно организовать лечение так, что короткий период острого, серьёзного психического заболевания будет лечиться в учреждении, а в остальное время человек будет жить в обществе, получая необходимую помощь», — подчеркнула доктор.

При этом ВОЗ не предлагает готовые модели интеграции такой системы для каждой страны. Вместо этого организация собирает субрегиональные коалиции из медиков, чиновников здравоохранения, правительственных и неправительственных организаций, которые смогли бы выработать модели подходящие непосредственно для их стран.

«Эти решения не могут быть скопированы из одной страны и сразу же, таким же образом внедрены в другую страну. Такая система должна опираться не только на медицинскую, но и на социальную поддержку: лечение психических заболеваний требует участия членов семьи, а также, если речь идёт о ребёнке, то и школы. Поэтому и была предпринята попытка объединить пять стран Центральной Азии, так как они разделяют общую историю, ценности и культурные особенности», — подчеркнула Наташа Аззопарди-Мускат.

В завершение представительница ВОЗ приветствовала заинтересованность в этом проекте и внимание Администрации президента Узбекистана.

«Я бы хотела также призвать общество и представителей бизнеса сделать все, чтобы обеспечить охрану психического здоровья и предотвращать психические проблемы. Делать это необходимо и в школах, и на рабочих местах — где бы то ни было», — заключила доктор.

Напомним, в марте-мае 2022 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провёл в Узбекистане исследование психологического здоровья подростков. В нем участвовали 22854 учащихся 6-, 9- и 11-х классов 299 школ из Ташкента и всех регионов страны. Исследование показало, что значительное число учащихся — 15,4% — страдает от тревожности (от умеренной до крайне тяжёлой) и депрессии — 9,8%.