Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в пятницу представил результаты первого в истории Узбекистана исследования психологического здоровья подростков. Его провели в марте-мае, чтобы лучше понять потребности подростков и выявить связанные со школой факторы, влияющие на их психическое здоровье и психосоциальное благополучие. В исследовании участвовали 22854 учащихся 6-, 9- и 11-х классов 299 школ из Ташкента и всех регионов страны, имея почти равную представленность школ из городской и сельской местности, а также юношей и девушек подросткового возраста.

«Подростковый возраст открывает огромные возможности и в то же время требует внимания из-за повышенных рисков, связанных с психическим здоровьем и благополучием. Это влияет на способность подростков учиться, принимать решения и активно участвовать в жизни общества», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Что влияет на психическое здоровье подростков

Исследование выявило основные защитные факторы и факторы риска, влияющие на психическое здоровье подростков, а также наиболее распространенные препятствия для обращения за помощью учеников и родителей, которые связаны со стигматизацией и стеснением, отсутствием информации о школьном психологе и других ресурсах сообщества по вопросам психического здоровья.

«Школы, помимо того, что они являются структурами для академического обучения, являются местом, где многие подростки проводят большую часть своего времени. Следовательно, школы могут быть защитным фактором, но также и фактором риска, который может повлиять на психическое здоровье подростков», — сказала директор Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся Министерства народного образования Лилия Гайнутдинова.

По оценкам, каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет в мире страдает психическим расстройством, среди которых лидируют тревога и депрессия. Исследование в Узбекистане показало, что значительное число учащихся страдает от умеренной до крайне тяжелой тревожности (15,4%) и депрессии (9,8%). Среди них больше фигурировали учащиеся, родители которых проживали вне дома минимум месяц, а также работающие школьники и девочки. Работающими оказались 5% подростков, каждый третий работал полный рабочий день. Эта тенденция более выражена в 11-м классе.

Большинство мальчиков и девочек подросткового возраста сказали, что отношения в семье у них удовлетворительные, однако почти 9% не чувствовали поддержки со стороны семьи в вопросах, касающихся школы или дружбы. Соответственно 10% не удовлетворены своим школьным опытом и опытом дружбы, хотя большинство удовлетворены разными жизненными аспектами (местом жительства, семьёй, собой).

Отсутствие социальной связи и изоляцию испытывают более 10% учащихся: 1 из 10 не чувствует связи со своей школой (8,7%), ещё больше — что они не были частью своей школы (13,1%) или что они были одиноки в своих классах (16,7%). Это соответствует их общему восприятию своих сверстников и тому, как они взаимодействуют друг с другом.

От 85 до 89% учащихся положительно отзываются о своих учителях и общении с ними. Остальные негативно оценили своих учителей и их отношение к ученикам.

Доверенными лицами для обращения за помощью в трудных жизненных ситуациях школьники назвали сначала родителей (77%), затем друзьей (55%) и других родственников (21%). Школьные психологи занимают в этом списке последнее место: лишь 17% юношей и девушек заявили, что обратятся к ним за помощью.

18% мальчиков и девочек-подростков считают, что учащиеся в их школах часто дерутся, а 13% считают, что их дразнят или обзывают из-за их национальности, экономического положения семьи или по другим причинам. В целом, вероятно, существует постоянный процент учащихся, варьирующийся от 1 до почти 2 из 10, которые считают, что школа небезопасна из-за рискованного, жестокого и дискриминационного поведения учащихся, говорится в отчёте.

Исследование выявило, что пандемия COVID-19 и самоизоляция сделали подростков более одинокими и беспокоящими о своём здоровье и членах своей семьи. Тем не менее, общий опыт пандемии COVID-19 был как положительным, так и отрицательным.

В интервью «Газете.uz» Лилия Гайнутдинова отметила влияние фактора высокой миграции населения страны на психологическое здоровье и благополучие детей. «Многие взрослые уезжают на заработки и оставляют своих детей с родственниками. Одно дело, когда тебя воспитывают мама с папой, другое — дяди и тёти. Это сильно влияет на детей», — сказала она.

Другим немаловажным фактором она назвала социальные сети. Родители зачастую не смотрят, что делает их ребёнок в телефоне, и не замечают, что он стал сильно зависим от него.

Выводы и рекомендации

Участники опроса назвали факторы защиты, которые могут улучшить их психическое здоровье и психосоциальное благополучие. Основные из них — хорошие семейные отношения, качественная дружба и социальные связи, инклюзивные и поддерживающие учителя, хорошие школьные условия с точки зрения соотношения учителей и учеников и современных методов обучения, а также участие во внеклассных мероприятиях.

Наиболее распространёнными факторами риска названы семейные конфликты или насилие, общее отсутствие общения и понимания в семейной среде, отсутствие дружбы или поверхностные друзья, учителя, не оказывающие поддержку, академическое давление, запугивание, плохие школьные условия, чрезмерное время, проводимое у экрана, бедность и миграция родителей.

Отчёт содержит рекомендации по мероприятиям в области психического здоровья в школах, а также по налаживанию партнёрских отношений с другими секторами. Среди них:

повышение осведомлённости подростков и родителей в школах о психическом здоровье с целью расширения знаний о предупреждающих признаках, факторах риска и защиты;

разработка учебной программы по повышению грамотности в области психического здоровья;

мероприятия по усилению потенциала школьных психологов для обновления навыков и методов консультирования;

инвестиции в научно обоснованные целевые программы предоставления услуг в области психического здоровья;

помощь в создании благоприятной семейной среды;

расширение сотрудничества школ и махаллей.

С проблемами сталкиваются и медработники

Психическое здоровье медицинских работников первичного звена системы здравоохранения также является давней и недостаточно проработанной проблемой, говорилось на презентации результатов исследования. Данные указывают на то, что более двух трети медработников первичного звена испытывают стресс, острую тревогу, разочарование, истощение и эмоциональное выгорание, подавленность и депрессию.

ЮНИСЕФ представил цифровую платформу для медицинских работников. Она направлена на оказание психологической поддержки для профилактики и устранения эмоционального выгорания, вызванного повышенной рабочей нагрузкой и стрессом. Платформа была разработана в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Проект предоставляет медработникам не только информацию в области психического здоровья, но и индивидуальную виртуальную поддержку, «предлагая немедленный доступ к поддержке в критическое время», отметила заместитель начальника управления науки и образования Минздрава, начальник отдела развития непрерывного, высшего и среднего специального образования Гулнора Юсупалиева.

ЮНИСЕФ также представил сайт «Интернет хороших вещей», где содержатся советы подросткам, родителям, педагогам и медработникам на темы здоровья, гигиены, ментального здоровья, безопасности на дорогах и в интернете, методов позитивного воспитания и другие.