Посол Китая во Франции Лу Шай в ходе интервью на французском телевидении усомнился в суверенитете стран бывшего СССР. Слова дипломата вызвали резкую реакцию и заставили Китай выступить с официальным заявлением. Что известно о ситуации — в кратком обзоре «Газеты.uz».

Суть скандала

21 апреля Лу Шай дал интервью французскому телеканалу La Chaîne Info (LCI), в котором поставил под сомнение суверенитет бывших стран СССР и принадлежность Крыма Украине.

В эфире ведущий Дариус Рошебен спросил дипломата, является ли Крым (полуостров временно оккупирован Россией с 2014 года — прим.ред.) частью Украины. На это Лу Шай ответил: «Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущёв подарил Крым Украине во времена Советского Союза» (цитата по телеканалу TF1 Info).

На слова журналиста, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, посол сказал, что даже государства бывшего Советского Союза «не имеют действующего статуса» в международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое закрепляло бы их статус как суверенных стран».

Для справки: СССР официально прекратил существование 26 декабря 1991 года. Все 15 бывших союзных республик к этому моменту провозгласили независимость. Каждая из стран впоследствии получила международно-правовое признание со стороны мирового сообщества и была приняты в ООН. Отдельного международного соглашения для признания их суверенного статуса не требуется.

Как отреагировало международное сообщество

Слова китайского посла вызвали бурную реакцию как в бывших странах СССР, так и в Евросоюзе.

Литва, Латвия и Эстония вызвали дипломатических представителей Китая, чтобы получить разъяснения и выразить протест. С критикой высказывания Лу Шая также выступили в Украине, Франции, Германии и ряде других европейских стран.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал комментарий Лу Шая «совершенно неприемлемым». «Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», — добавил дипломат.

«Литва не присоединялась к СССР. Москва незаконно оккупировала нашу территорию, поэтому мы сопротивлялись, пока не восстановили свою независимость и Красная Армия не вернулась домой. Мы не являемся постсоветскими и мы никогда не были советскими», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Комментарии представителя Китая о независимых и суверенных государствах являются ложными и представляют собой неверное толкование истории. Согласно международному праву, прибалтийские государства суверены с 1918 года, но были оккупированы [Советским Союзом] на протяжении 50 лет», — написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко сказал, что слова Лу Шая противоречат официальной позиции Китая. «Здесь нет места двусмысленности. Крым — это Украина. Советской империи больше нет. История продолжается», — подчеркнул он.

«Все страны постсоветского пространства имеют чёткий суверенный статус, закреплённый в международном праве… Странно слышать абсурдную версию „истории Крыма“ от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории. Если вы хотите быть крупным политическим игроком, не повторяйте пропаганду российских аутсайдеров…», — написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подаляк.

МИД Франции заявило о «полной солидарности» со всеми странами, затронутыми словами Лу Шая, и призвало Китай уточнить, отражают ли эти комментарии позицию страны.

Дать разъяснения Пекин призвала и Германия. «Мы ожидаем, что Китай недвусмысленно объяснит свою позицию. Суверенитет и территориальная целостность этих государств неприкосновенны», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также назвал заявления китайского посла неприемлемыми. «ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая», — отметил он.

Депутаты Европарламента подписали открытое письмо на имя главы МИД Франции Катрин Колонна с требованием признать Лу Шая персоной нон грата.

«Слова посла не только представляют собой глубокое оскорбление истории, культуры и принципиальной целостности соответствующих наций, но и направлены на подрыв основных принципов, от которых зависят предсказуемые дипломатические отношения. Китай или любая другая страна не вправе ставить под сомнение суверенитет других. Суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а неотъемлемая часть международных отношений, международного права и Устава ООН», — говорится в письме.

Из стран Центральной Азии на эту тему официально высказались только в Казахстане. Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан не будет направлять ноту в МИД Китая. Он подчеркнул, что Китай одним из первых признал суверенитет Казахстана и призвал «не переворачивать слова [посла] и выводить на совершенно другую тему».

Посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбоев в комментарии Kun.uz заявил, что необходимо сначала изучить заявление, прежде чем реагировать на него. «Ещё раз отмечу, надо это хорошенько изучить. Возможно, слова китайской стороны были неверно истолкованы», — сказал он.

Реакция Китая

«Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных государств, образовавшихся после распада Советского Союза», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

«После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами», — добавила она.

Посольство Китая во Франции опубликовало заявление о том, что высказывания посла «были не заявлением о политике, а выражением личных взглядов». В нем говорится, что позиция Китая по Украине «последовательна и ясна» и Пекин готов «внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса».

Запись интервью посла на французском и китайском языках также исчезла из официальных соцсетей посольства.