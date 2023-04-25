Российская компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, сообщил президент компании Максим Соколов в ходе пленарной сессии на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Он добавил, что на конвейер завода партнёра в Узбекистане может встать новая Lada Vesta.

«Уже сейчас мы совместно с нашим партнёром рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причём это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения», — сказал Максим Соколов.

У компании также есть планы по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, рассматривается возможность наладить сварку и окраску, сообщил он.

Осенью 2021 года компания Roodell запустила на предприятии ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» крупноузловую сборку автомобилей Lada (Vesta SW и XRAY).