На предприятии ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» начата серийная сборка автомобилей LADA. Первыми моделями, произведёнными методом крупноузловой сборки (SKD), стали LADA Vesta SW и LADA XRAY. Скоро к ним добавится LADA Largus. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании Roodell, которая является официальным импортёром автомобилей LADA.

Производство налажено с учётом всех требований «АвтоВАЗа» к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества. Для проекта создано более 200 новых рабочих мест. Персонал прошёл необходимую подготовку, отметили в компании.





«Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, в первую очередь, благодаря кредитным программам и Trade-in», — отметили в компании.

В 2020 году через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров в Узбекистане, было продано более 5000 автомобилей LADA.