Первая региональная авиакомпания Узбекистана Silk Avia («дочка» Uzbekistan Airports) объявила о начале коммерческих полётов с 25 апреля и запустила продажу билетов через свой сайт и в кассах аэропортов.

Еженедельные рейсы будут осуществляться по маршрутам:

Ташкент — Термез — Ташкент (2 раза в неделю);

Ташкент — Навои — Ташкент (2 рейса в неделю);

Ташкент — Наманган — Ташкент (4 раз в неделю);

Ташкент — Карши — Ташкент (4 раза в неделю);

Ташкент — Бухара — Ургенч — Бухара — Ташкент (5 раз в неделю);

Ташкент — Самарканд — Ургенч — Самарканд — Ташкент (7 раз в неделю).

Пока у компании имеется только три самолёта (турбовинтовые ATR 72−600), поэтому в расписание введены самые востребованные маршруты, сообщили в пресс-службе компании. По мере получения новых самолётов расписание будет расширяться.

На первом этапе действуют три тарифа: ODDIY (только ручная кладь 5 кг размером не более 40×30×20 см, невозвратный билет), OSON (тоже безбагажный, но с возможностью возврата или перебронирования билета) и OMAD (с багажом до 20 кг, перебронированием и возвратом билета).

До 30 апреля билеты, включая возвратные и багажные, по всем направлениям доступны по цене самого дешёвого тарифа — от 17 до 35 евро в зависимости от маршрута.

На борту самолётов не предлагается питание, пледы, подушки, салфетки. Пассажиры могут получить только воду в бутылках 0,25 л.

«У нас стояла задача создать лоукостер, который быстро, надёжно и недорого перевозит людей по республике из точки А в точку Б… Благодаря [сокращению расходов] мы смогли вывести цену на авиабилет, приближённую к стоимости железнодорожного транспорта», — сообщили в компании.