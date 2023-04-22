21 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как две школьницы по очереди жестоко избивают и оскорбляют другую. Это происходит на территории строящегося здания. На кадрах также видно, что за избиением наблюдают ещё несколько девочек в школьной форме.

Позже выяснилось, что инцидент произошёл 12 апреля в Янгихаётском районе столицы. ГУВД Ташкента вечером сообщило, девочки Х. С. (2006 г. р.) и Д. У. (2007) избили С. Х. (2009), нанеся ей лёгкие телесные повреждения.

Следственный отдел УКД ОВД района возбудил уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана, следствие продолжается, отмечается в сообщении.

Городское управление дошкольного и школьного образования уточнило, что девочки являются учащимися школы №331.

Руководство школы, узнав о случившемся вечером того же дня, на следующий день вызвало родителей школьниц и провело с девочками разъяснительную работу, а также обратилось в УКД ОВД.