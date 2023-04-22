Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов парниковых газов и самое высокое в Европе и Центральной Азии из-за использования ископаемого топлива для получения энергии и энергоёмкого характера промышленного сектора. Этой зимой страна столкнулась с масштабным энергокризисом. Ископаемое топливо — это тупиковый путь для планеты, человечества и экономики. Быстрый и грамотный переход на возобновляемые источники энергии — единственный путь к энергетической безопасности, всеобщему доступу для всех и «зелёным» рабочим местам, в которых нуждается наш мир. Колонка постоянной представительницы ПРООН в Узбекистане Матильды Димовска к Международному дню Матери-Земли, который отмечается 22 апреля. В этом году он посвящён необходимости «Инвестировать в нашу планету».

Принимая во внимание стремление Узбекистана сократить углеродный след своей быстро развивающийся экономики и достичь принятые климатические цели по сокращению удельных выбросов парниковых газов на долю ВВП, расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности использования имеющихся традиционных видов энергии стали неотложными задачами.

Благодаря своему значительному потенциалу производства электроэнергии из возобновляемых солнечных и ветровых ресурсов, внедрению передовых технологических достижений и международной поддержке в реформировании отраслей производства энергии и повышении эффективности потребления энергоресурсов в экономике и социальной сфере, Узбекистан имеет уникальную возможность изменить структуру своего энергетического баланса и проложить путь к устойчивому будущему развитию.

Однако для достижения этой цели потребуются согласованные усилия всех заинтересованных сторон, включая политиков, инвесторов и частный сектор. В данной статье рассматриваются проблемы и возможности улучшения возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Узбекистане, а также предлагаются решения для ускорения прогресса на пути к более зелёному и процветающему будущему.

В последние десятилетия Узбекистан достиг впечатляющего экономического роста во многом благодаря горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Однако этот рост имеет значительные последствия. Так, по данным Всемирного банка, страна занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов парниковых газов и самое высокое в Европе и Центральной Азии из-за использования ископаемого топлива для получения энергии и энергоёмкого характера промышленного сектора.

Этой зимой в течение примерно двух недель во время аномально холодной погоды тысячи людей в Узбекистане столкнулись с перебоями в поставках энергии и отсутствием надёжного источника электроэнергии. Отключения энергоресурсов выявили уязвимость устаревшей инфраструктуры и недостаточность предпринимаемых энергосберегающих мероприятий.

В некоторых регионах страны люди перешли на использование угля для отопления своих домов из-за нехватки таких энергоресурсов, как природный газ или электричество. Это приводит к таким негативным последствиям, как ухудшения качества воздуха и увеличения выбросов парниковых газов.

Ещё одной областью, вызывающей обеспокоенность, является сектор коммерческого и жилого строительства. Во всем мире на строительный сектор (использование электрической и тепловой энергии для освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения) приходится около 40% от общего объёма выбросов парниковых газов. Этот средний показатель применим и к Узбекистану, где, согласно первому двухгодичному обновлённому отчёту Узбекистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на промышленность и строительство приходится 22% от общего объёма потребляемой в стране энергии, а на потребление в жилом секторе — 21%.

С ежегодным ростом численности населения Узбекистана увеличивается и спрос на энергию. Этот спрос должен предпочтительно обеспечиваться за счёт возобновляемых источников, обеспечивая одновременно энергоснабжение, устойчивое развитие и выполнение обязательств страны в рамках Парижского соглашения по изменению климата.

Масштабные планы

Правительство Узбекистана проводит масштабные реформы в энергетическом секторе, чтобы диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Одним из первых шагов стало создание благоприятной для инвесторов среды, позволяющей международным частным компаниям инвестировать в солнечные электростанции для производства, передачи и распределения электроэнергии. По официальным данным, за последние три года в этот сектор было вложено 8 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, при этом в Навоийской и Самаркандской областях было установлено несколько солнечных электростанций.

В феврале этого года президент Шавкат Мирзиёев издал указ об ускорении использования возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности в Узбекистане. Данный указ предусматривает установку солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4300 мегаватт к концу года. Он также включает планы об установке солнечных панелей на крышах 37 тысяч домохозяйств, которые смогут продавать излишки энергии обратно в сеть. Правительство будет покупать неиспользованную энергию у потребителя, выплачивая 1000 сумов за каждый неиспользованный киловатт-час. Таким образом, программа «Солнечный дом» направлена на стимулирование установки маломощных солнечных батарей по всей стране, тем самым непосредственно поддерживая выполнение указа президента.

Дом с солнечными панелями в Бухаре. Октябрь 2022 года.

Правительство также призывает установить солнечные батареи как минимум на половине площади крыш вновь построенных многоэтажных жилых домов, а 31 тысячу многоэтажных жилых домов переоборудовать с улучшением теплоизоляции. При правильной реализации эти реформы и действия должны помочь Узбекистану в достижении цели по сокращению удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года к 2030 году, как указано в его обновлённых определяемых на национальном уровне вкладах (в Парижское соглашение по изменению климата) в 2021 году.

Передовая практика ПРООН

С 2000 года ПРООН совместно с национальными и международными партнёрами работает над вопросами возобновляемых источников энергии и энергоэффективности с различных сторон. Для поддержки усилий правительства ПРООН оказывает техническую помощь в усилении политических действий и разработке стандартов по экологизации экономических секторов Узбекистана, включая строительный сектор.

Было опробовано несколько моделей, в том числе в медицинских учреждениях и школах с использованием устойчивых местных энергоэффективных материалов и технологий. Сейчас самое время использовать опыт этих моделей и расширить их масштабы.

Например, совместная программа ПРООН, Глобального экологического фонда и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства способствует использованию доступных современных технологий и строительных материалов для обеспечения оптимальной теплоизоляции наружных стен, полов и крыш жилых домов. Проект «Преобразование рынка для устойчивого сельского жилья в Узбекистане» направлен на разработку передового опыта для обоснования государственной политики и действий.

Тепловизионное обследование зданий (процесс энергоаудита).

ПРООН оказала поддержку правительству в усилении требований к энергоэффективности жилых зданий путём пересмотра ряда соответствующих законодательных кодексов. Это привело к улучшению энергетических показателей жилых домов с 2020 года в Узбекистане.

Кроме того, ПРООН провела пилотный проект по использованию систем солнечных панелей в 1328 жилых домах в течение 2019−2020 годов, чтобы продемонстрировать преимущества возобновляемых источников энергии в жилом секторе. Этот опыт внедрения солнечных панелей может быть в дальнейшем расширен через государственную программу «Солнечный дом».





В прошлом году в махалле Ёшлик города Нурафшан Ташкентской области был построен первый дом с почти нулевым энергопотреблением. Мы считаем, что этот дом может послужить примером на пути выполнения обязательств Узбекистана по борьбе с изменением климата, демонстрируя, что жилые дома могут быть тёплыми зимой, прохладными летом и энергоэффективными в течение всего года.

Макет дома с почти нулевым энергопотреблением.

В настоящее время ПРООН оказывает поддержку Министерству энергетики в использовании инструмента SolarCity Simulator Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Этот инструмент используется для моделирования экономических, финансовых и экологических преимуществ автономных, сетевых и/или гибридных технических решений для создания солнечных городов на основе механизмов зелёного финансирования.

ПРООН разрабатывает льготные финансовые продукты в целях повышения доступности для простого потребителя, возобновляемых источники энергии и энергоэффективного строительства. В этой области ПРООН сотрудничает с Межотраслевым фондом при Министерстве энергетики и рядом коммерческих банков. Проводится пилотное тестирование льготных «зелёных кредитов» для тех, кто в противном случае не имел бы доступа к традиционным вариантам финансирования. С помощью таких кредитов жители сельских районов смогут инвестировать в устойчивые «зелёные» технологии, получая экономические выгоды и одновременно пропагандируя экологически чистые технологии.

Тренинг по обшивке стен с помощью базальта, 2020 год.

Привлечение передового опыта и практики всегда было главным вкладом ПРООН при оказании поддержки правительствам. Например, ПРООН провела обширные исследования и провела пилотные энергетические аудиты в нескольких регионах на уровне домохозяйств. Основная цель таких энергоаудитов — выявить области потери энергии и выработать рекомендации по повышению энергоэффективности домов. На самом деле, преимущества энергоаудитов выходят за рамки простого энергосбережения, поскольку они также могут помочь сократить выбросы парниковых газов, снизить счета за электроэнергию для домохозяйств и внести вклад в устойчивое развитие Узбекистана в долгосрочной перспективе. Результаты этих пилотных энергоаудитов сельских домохозяйств, надеемся, послужат основанием для рекомендаций по оптимизации сельского жилищного строительства в будущем с учётом конкретных местных климатических условий.

Кроме того, при поддержке ПРООН правительство разработало и приняло несколько нормативно-правовых актов в области строительства, в которых особое внимание уделяется энергоэффективности и сокращению выбросов ПГ в строительном и жилом секторах. Например, был введён строительный стандарт по энергоэффективности, основанный на концепции «пассивного дома».

«Пассивный дом» в Дармштадте, Германия.

Этот подход позволяет снизить экологический след здания, сделать его комфортным и в то же время доступным по цене. ПРООН внесла вклад в разработку данного строительного норматива, который, как ожидается, станет эталоном будущего строительства в Узбекистане и, надеемся, станет одним из ключевых в области энергоэффективности зданий благодаря своему долгосрочному потенциалу сокращения выбросов. Для успеха данной инициативы важно продолжить обучение местных специалистов методам устойчивой изоляции.

В заключение следует отметить, что переход к возобновляемым источникам энергии не может произойти в одночасье, но то, что Узбекистан стремится к устойчивому развитию энергетики и проводит политику, способствующую ее расширению, действительно вдохновляет. Эти инициативы позволят рационально использовать природные ресурсы страны и обеспечить стабильное экономическое развитие для будущих поколений. Многие вышеперечисленные передовые практики и модели были опробованы в прошлом, настало время расширить их масштабы.

В этом году Международный день Матери-Земли посвящён необходимости «Инвестировать в нашу планету» и призывает правительства, инвесторов, бизнесы и гражданское общество объединить усилия для защиты планеты. Ископаемое топливо — это тупиковый путь для нашей планеты, человечества и экономики. Быстрый, грамотно управляемый переход на возобновляемые источники энергии — единственный путь к энергетической безопасности, всеобщему доступу для всех и «зелёным» рабочим местам, в которых нуждается наш мир.

По мере того, как народ и правительство Узбекистана продвигаются вперёд на пути к устойчивому развитию, мы в ПРООН обязуемся продолжать обмен знаниями и передовым опытом, поддерживать стратегии декарбонизации строительной отрасли, продвигать возобновляемые источники энергии, а также зелёные финансовые механизмы, способствующие устойчивому развитию, чтобы обеспечить более чистое, зелёное и процветающее будущее для всех.