Как выглядит и чем оборудован дом с практически нулевым энергопотреблением? Первый такой демонстрационный дом в Узбекистане построен в махалле «Ёшлик» города Нурафшана Ташкентской области.

Дом построен на средства Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. Строительство велось с прошлого года и окончено 1 мая. Рассмотрим в подробностях детали дома.

Статья 2 директивы Евросоюза об энергоэффективности зданий говорит, что практически нулевой или очень малый объём необходимого энергоснабжения должен обеспечиваться за счёт значительного объёма энергии, генерируемой при использовании возобновляемых источников, включая энергию, производимую при использовании таких источников непосредственно на самом доме или в непосредственной близости от него.

Теплоизоляция наружных стен, полов и крыши этого здания обеспечивает высокую тепловую защиту, что значительно снижает потребление энергии по сравнению с обычными неизолированными домами.

Комфорт в доме обеспечивается благодаря «зелёным» материалам, оборудованию и техническим решениям, поддержанию оптимальной температуры зимой и летом. Экологическая устойчивость дома в том, что он снижает углеродный след путём сокращения выбросов парниковых газов.

Дом имеет следующие характеристики:

уменьшенное энергопотребление;

высокоэффективная оболочка здания;

правильное проектирование систем отопления, вентиляции и электроснабжения;

производство энергии на объекте.





Оптимизированное расположение здания

Здание спроектировано таким образом, чтобы добиться максимального поступления тепла от солнечного света зимой и минимизировать это тепло летом.

Тепловой насос

Тепловые насосы «воздух-вода» — это экономичное и энергоэффективное решение для отопления современных и старых домов. Данный вид системы отопления помогает снизить затраты на электроэнергию, обеспечивая более чистую и устойчивую форму тепла.

Аккумуляторы для солнечных батарей установлены в непосредственной близости от дома.

Крыша:

Гидрофил-гидроизоляционный материал с защитным слоем фольги 3 мм.

Стекловата для утепления толщиной 150 мм.

Пароизоляционная плёнка повышенной прочности толщиной 2 мм.

На ней установлены солнечные тепловые панели для горячей воды.

Фотоэлектрические панели

Смонтированы на крыше, вырабатывают 15 кВт.ч энергии, достаточной для обеспечения всех потребностей дома.

Местная энергосеть

Избыточная энергия от фотоэлектрических панелей продаётся местной электросети.

В стену здания вмонтирован вентилятор с рекуперацией тепла (рекуператор).





Энергосберегающие окна

Правильный размер, ориентация и использование стеклопакетов с тройным остеклением с более низким коэффициентом теплопроводимости уменьшают потери тепла и увеличивают солнечное поглощение.

Теплоизоляция стен:

Наружная стена из жжёного кирпича М-75.

Тепло- и звукоизоляция из минеральной ваты толщиной 100 мм.

Ветрогидрозащитная мембрана — ветробарьер толщиной 2 мм.

Вентилируемый зазор — 40 мм.

Фиброцементные плиты — 6 мм.

Полы:

Экструдированный пенополистирол толщиной 75 мм.

Гидроизоляция в два слоя гидростеклоизолом толщиной 5 мм.

Инфографика:





Инфографика подготовлена совместным проектом ПРООН и Министерством строительства Узбекистана «Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане» при грантовом финансировании Глобального экологического фонда.