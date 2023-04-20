20 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как к идущей по улице школьнице старших классов подбегает мужчина и нападает на неё.

Мужчина закрыл девочке рот рукой и повалил её на землю, после чего вскочил и убежал. Девочка встаёт и смотрит ему вслед, потом садится и плачет.

Инцидент произошёл на улице Инокобод Мирабадского района. В пресс-службе ГУВД проекту против насилия в Узбекистане Nemolchi.Uz сообщили, что потерпевшей 17 лет.

«Следственно-оперативная группа работает на месте, личность нападавшего устанавливается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» уточнили, что девочка возвращалась с дополнительных занятий.

Инцидент произошёл 19 апреля около 13:00. Нападавший — 20−30 лет. Ведутся доследственные действия.