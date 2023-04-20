Международный экофестиваль ландшафтного искусства GreenArt пройдёт в Ташкенте 27−29 апреля, сообщили «Газете.uz» в Ассоциации ландшафтного дизайна.

Экофестиваль — ежегодное мероприятие, в этом году на него приглашены международные эксперты в области экологии, питомниководства и городского озеленения для обсуждения и реализации мер по улучшению экологии.

Основная задача фестиваля — повышение экологической грамотности, а также привлечение общественности к процессу озеленения — вызвана ухудшающейся экологической ситуацией как в Узбекистане, так и во всём мире, отметили организаторы.

«Фестиваль должен поспособствовать мощному рывку экологической отрасли страны. Для этого были привлечены экологи-учёные, основатели ландшафтной отрасли России, Армении, Казахстана, питомниководы, специалисты по городскому озеленению, профессоры профильных вузов, ландшафтные архитекторы и дизайнеры. Мы хотим повысить экологическую ответственность на разных уровнях сообществ — управленческий аппарат, профессиональные сообщества, гражданское общество, студенты», — сказала председатель Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана Татьяна Югай.

На фестивале будут обсуждены существующие неэффективные меры по озеленению страны: непригодный к посадкам в условиях города посадочный материал, несоблюдение требований при посадке деревьев, нехватка или полное отсутствие питомников по выращиванию деревьев в регионах и другие.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется:

привлечение населения к процессу озеленения, а также проведение разъяснительных работ по необходимости озеленения, знакомство с агротехникой посадки;

обсуждение стандартов посадочного материала, которые необходимо вводить в стране;

формирование сообщества идейных и инициативных студентов профильных вузов, активно вовлекающихся в озеленение, проектирование и уход за посадками;

обсуждение стратегии создания новых и реконструкции имеющихся питомников;

организация выставки-ярмарки, где отечественные и зарубежные производители и питомниководы смогут продемонстрировать уровень и качество своей продукции, обменяться опытом.

Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана была зарегистрирована в 2020 году и объединяет профессионалов в области ландшафтного озеленения и проектирования, питомниководства. Ассоциация стала организатором и сподвижником волонтёрского движения «Зелёный город».

Напомним, ассоциация повела профессиональное озеленение десятков локаций в Ташкенте и Бухаре, «Аллеи памяти», посвящённой врачам, погибшим от COVID-19 в Ташкенте и Бухаре, организованы посадки в детском хосписе Taskin и озеленение в Саду памяти, посвящённом репрессированным в 1937—1942 годах узбекистанцам. «Главная заслуга этих социальных проектов — инициация жителей Узбекистана на самостоятельные повсеместные посадки», — подчеркнули в ассоциации.