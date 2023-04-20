Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов 18 апреля принял участие по видеоконференцсвязи в первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность «Центральная Азия — Китай», сообщила пресс-служба МИПТ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона ЦА и КНР, в том числе в сфере либерализации и упрощения торговых процедур, привлечения инвестиций, расширения многосторонней торговой системы, увеличения объёмов взаимных поставок продукции, внедрения цифровой экономики, развития транспортной инфраструктуры, укрепления регионального сотрудничества.

Лазиз Кудратов отметил важность эффективного использования огромного транзитного потенциала региона «Центральная Азия — Китай», а также необходимость разработки системных решений для обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансграничных логистических сетей.

Министр также подчеркнул важность продолжения работы по углублению межрегионального развития. В этом контексте предложено провести Форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая во втором полугодии 2023 года в Узбекистане для укрепления партнёрства между деловыми кругами и выявления новых точек роста.

На совещании были обсуждены перспективы активизации взаимодействия в рамках расширения цифровой торговли. Предложена инициатива по разработке «Программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации», которая будет включать создание совместной платформы «Интеллектуального Шёлкового пути» на базе IT-парков стран региона.

Участники совещания отметили успешное согласование запланированных к подписанию меморандумов по укреплению торгово-экономического сотрудничества, а также по сотрудничеству в сфере цифровой торговли в формате «Китай — Центральная Азия».

По итогам совещания стороны единогласно подтвердили намерение продолжить взаимодействие, направленное на создание благоприятной среды для участников экономической деятельности стран Центральной Азии и Китая и на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР в сфере промышленности, инвестиций, экономики и торговли.