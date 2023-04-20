Рядом с одной из загородных дорог в Кашкадарьинской области установлен автомобиль, сильно пострадавший в аварии.





Пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана, публикуя фотографии, сообщила: «Установка проводится для предупреждения возможных аварий, которые могут привести к тяжёлым последствиям».

Отметим, что демонстрация автомобилей, пострадавших в ДТП, используется подразделениями СБДД во всех регионах как способ предупреждения аварий. «Караваны пропаганды» с покорёженными автомобилями регулярно возят на эвакуаторах по городам.

«Караван пропаганды» в Бухарской области.

СБДД также регулярно проводит беседы с водителями и пешеходами о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Муляж школьницы в Хорезмской области.

Перед многими школами в городах и районах Узбекистана ставят муляжи детей и сотрудников ДПС. Считается, что это повышает безопасность детей на дорогах (на самом деле нет).