С 1 мая в Узбекистане повышается размер базовой расчётной величины, которая применяется при определении суммы налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за государственные услуги и выдачу лицензий. Размер БРВ увеличивается на 10% с 300 тысяч до 330 тысяч сумов.

Вместе с БРВ увеличатся и размеры штрафов за нарушения ПДД, которые устанавливаются Кодексом об административной ответственности. «Газета.uz» подготовила таблицу с основными правонарушениями ПДД в Узбекистане и суммой штрафов за их нарушение.

Таблица штрафов за нарушение ПДД с 1 мая 2023 года

Правонарушение (по КоАО)

Штраф (БРВ)

Штраф (сумов)

«Ремень»





часть 1 статьи 125



Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов и мопедов правил пользования мотошлемами

0,5

165 000

«Набор автомобилиста»





Часть 2 статьи 125



Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности или необорудованными молотком для разбивания стёкол в чрезвычайной ситуации, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и световозвращающим жилетом, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы

0,5

165 000

Вождение без номеров





часть 4 статьи 125



Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки

5

1 650 000

часть 5 статьи 125



Управление транспортными средствами с поддельными или изменёнными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству

10

3 300 000

Тонировка





часть 1 статьи 126



Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, за исключением транспортных средств, для тонирования (затемнения) стёкол которых выдано соответствующее разрешение

25

8 250 000

Часть 2 статьи 126



То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания

40

13 200 000

Бесцельная подача сигнала и установка световых и звуковых устройств





часть 1 статьи 127



Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство

1

330 000

часть 2 статьи 127



Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию

для граждан — от 1 до 3, для должностных лиц — от 3 до 5 с конфискацией этих устройств.

для граждан — от 330 000 до 990 000, для должностных лиц — от 990 000 до 1 650 000

Пешеходные дорожки и обгон





часть 1 статьи 128



Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128−3, частью первой статьи 128−4, статьями 128−5, 128−6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов

0,5

(повторно — 1, три раза — 3, четыре и более раза — 4 или лишение прав на шесть месяцев)

165 000

(повторно — 330 000, три раза — 990 000, четыре и более раза — 1 320 000)

Пользование мобильным телефоном





часть 1 статьи 128−1



Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (за исключением пользования телефоном через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук)

3

990 000

Превышение скорости до 20 км/ч





часть 1 статьи 128−3



Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 км/ч

1

330 000

часть 2 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное повторно в течение года

5

1 650 000

часть 4 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное три раза в течение года

15 или лишение прав на год

4 950 000

часть 5 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное более трёх раз в течение года

25 с лишением прав на два года

8 250 000

Превышение скорости от 20 до 40 км/ч





часть 2 статьи 128−3



Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч

5

1 650 000

часть 4 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное повторно в течение года

15 или лишение прав на год

4 950 000

часть 5 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное три раза в течение года

25 с лишением прав на два года

8 250 000

Превышение скорости более 40 км/ч





часть 3 статьи 128−3



Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 км/ч

9

2 970 000

часть 5 статьи 128−3



То же правонарушение, совершенное повторно в течение года

25 с лишением прав на два года

8 250 000

Стоп-линия, проезд на красный свет





часть 1 статьи 128−4



Въезд на стоп-линию, обозначенную дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика дорожного движения

0,5

165 000

часть 2 статьи 128−4



Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения

2

660 000

часть 3 статьи 128−4



проезд на запрещающий сигнал светофора повторно в течение года

5

1 650 000

часть 4 статьи 128−4



это же нарушение, совершенное три раза в течение года

лишение прав на год



Создание помех и выезд на встречную полосу





часть 1 статьи 128−5



Создание водителями транспортных средств помехи для беспрепятственного проезда транспортных средств оперативных и специальных служб, приближающихся с включёнными проблесковым маячком синего или красного либо синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом

5

1 650 000

часть 2 статьи 128−5



Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлёкшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан

10

3 300 000

часть 3 статьи 128−5



совершении указанных правонарушений повторно в течение года

25 или лишение прав на год

8 250 000

Остановка в неположенном месте





часть 1 статьи 128−6



Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки

2

660 000

Кортежи





часть 1 статьи 129



Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию,

3

990 000

часть 2 статьи 129



это же нарушение, совершенное повторно в течение года

5 или лишение прав от шести месяцев до года

1 650 000

Пьяное вождение





часть 1 статьи 131



Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

25 с лишением права на срок от 1,5 до 3 лет

8 250 000

часть 2 статьи 131



То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами

40 или арест на 15 суток

13 200 000

часть 3 статьи 131



Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

25 с лишением прав на срок от 2 до 3 лет

8 250 000

Отказ от освидетельствования на состояние опьянения





часть 1 статьи 136



Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения

15 с лишением права на срок от 1,5 до 3 лет

4 950 000

часть 2 статьи 136



То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами

30 или арест до 15 суток

9 900 000

Совершение ДТП





статья 133



Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба (свыше 5 БРВ), за исключением случаев, когда при совершении дорожно-транспортного происшествия, не повлёкшего причинения потерпевшему лёгкого телесного повреждения, водителями, участвовавшими в дорожно-транспортном происшествии, составлено извещение о дорожно-транспортном происшествии

от 5 до 7 или лишение прав от 1 года до 3 лет

от 1 650 000 до 2 310 000

статья 134



Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба, за исключением случаев, когда при совершении дорожно-транспортного происшествия, не повлёкшего повреждение средств регулирования дорожного движения или иного имущества, водителями, участвовавшими в дорожно-транспортном происшествии, составлено извещение о дорожно-транспортном происшествии

от 2 до 4 или лишение прав от 6 месяцев до 1 года

от 660 000 до 1 320 000

Отсутствие документов водителя





часть 1 статьи 135



Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса…[]



При этом водителям разрешат не иметь при себе права, техпаспорт, доверенность и полис ОСАГО при наличии паспорта (ID-карты).

1

330 000

часть 2 статьи 135



Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления

5

1 650 000

часть 3 статьи 135



Управление транспортными средствами лицами, лишёнными этого права

10

3 300 000

Страховка





часть 1 статьи 135−1



Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями

0,5

165 000

Оставление места ДТП





часть 1 статьи 137



Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками

15

4 950 000

часть 2 статьи 137



Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками в случае, если данное дорожно-транспортное происшествие повлекло причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба

30 или лишение права на один год либо арест до 15 суток

9 900 000

Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками





часть 1 статьи 138



Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, пользование телефоном, чтение книг или периодических изданий, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиоматериалов, а также пользование иными электронными средствами, отвлекающими внимание при движении пешеходов по проезжей части, в том числе и по пешеходному переходу, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, ведущими гужевые повозки и другими лицами, пользующимися дорогами

1/3

110 000

часть 2 статьи 138



Нахождение граждан на проезжей части дорог с целью оказания различных услуг водителям, выпас скота в зоне полосы отвода дорог

0,5

165 000

часть 3 статьи 138



эти нарушения, повлёкшие создание аварийной ситуации

1

330 000

часть 4 статьи 138



Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства

1

330 000

часть 5 статьи 138



Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

3

990 000



Срок оплаты штрафа и «скидка» при досрочной оплате:

Согласно статье 332 КоАО, штраф, наложенный за нарушение ПДД, должен быть уплачен правонарушителем не позднее 60 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, а в случаях его обжалования или опротестования — не позднее 30 дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

С 1 мая в случае добровольной уплаты правонарушителем 50% размера штрафа в течение 15 дней или 70% размера штрафа в течение 30 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа он освобождается от уплаты оставшейся суммы штрафа. Сейчас предоставляется только скидка в 30% при оплате штрафа в течение 15 дней.

Послабления при оплате штрафа не применяются в случаях управления транспортом в состоянии опьянения (статья 131 КоАО), маломерными судами судоводителями в состоянии опьянения (132), отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (136) и допуска к управлению транспорту водителей в состоянии опьянения или без водительских прав (140).

Скидка также не предоставляется при обжаловании или внесения протеста на постановление о наложении штрафа, а также повторного совершения одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Как проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в Узбекистане?

Отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД можно различными способами, «Газета.uz» подробно рассказывала о них.

Через SMS. Проверить штраф самым простым способом — без авторизации и регистрации — можно, отправив SMS на номер 8860 в формате: «номерной знак автомобиля» пробел «серия и номер техпаспорта». Пример: 01A123AA AAC1234567.

Сервис доступен для абонентов UMS, Ucell, Uztelecom и Beeline. Стоимость одного входящего SMS — 210 сумов. Ответ будет предоставлен сразу же.

Через E-Jarima. На информационном сервисе E-Jarima от МВД можно узнать о наличии неоплаченных штрафов за административные правонарушения.





Через Единый портал госуслуг (ЕПИГУ). Если вы пользуетесь порталом первый раз, нужно зарегистрироваться (my.gov.uz), после чего добавить данные об автомобиле: государственный номер, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта), страховую компанию и номер полиса.

Когда автомобиль будет добавлен в систему, можно бесплатно отслеживать штрафы за нарушение ПДД на странице «Информация об автомобиле». Они будут отображаться здесь сразу после появления в базе данных ГУБДД.





В платёжных приложениях. В Click и PayMe и других платёжных приложениях можно подключить услугу «Мониторинг штрафов». Сначала нужно добавить автомобиль: ввести государственный номер, серию и номер техпаспорта и указать номер телефона. При появлении в системе штрафов для данного автомобиля на смартфон придёт SMS-оповещение.

Важно: на один номер телефона можно прикрепить только один автомобиль. Стоимость услуги — 2000 сумов в месяц.

Через мобильное приложение. Также имеется официальное приложение «Менинг жарималарим» («Мои штрафы») для проверки и оплаты административных правонарушений онлайн от ГСБДД МВД. В приложении доступен поиск административных правонарушений по номеру протокола, по номеру постановления и по номеру квитанции.

Сервис доступен в Google Play и App Store.

Как узнать детали штрафа или опротестовать его

Если вы считаете, что штраф выписали по ошибке, можно обратиться в ГСБДД по телефону: (+998) 71−254−22−16.

Если постановление о штрафе было вынесено через портал video.yhxbb.uz, то видеозапись с нарушением можно посмотреть там же. Достаточно на странице поиска ввести номер постановления или государственный номер автомобиля. В результатах поиска будут показаны все видеозаписи с нарушениями, доступные в системе.





В случае если вы не согласны со штрафом или хотите лично просмотреть видеозапись с нарушением, можно обратиться в УБДД ГУВД Ташкента по адресу: Чиланзарский район, ул. Мехр, дом 56. Ориентир: ст. метро «Чиланзар», Налоговая инспекция Чиланзарского района.