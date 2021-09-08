С весны 2021 года предприниматели Узбекистана получили возможность устанавливать на дорогах камеры и радары для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках проекта до конца 2022 годах планируется установить 3356 интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радаров.

На улицах Ташкента уже работает 28 фоторадаров, а также 89 интеллектуальных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Работает портал для приема видеозаписей о нарушениях ПДД: video.yhxbb.uz («Газета.uz» недавно писала о проблемах в его работе).

К сожалению, получить оперативно информацию о штрафе удается не всегда: отправка письма может задержаться по разным причинам или по адресу регистрации автомобиля может никто не проживать.

В итоге водитель не сможет оплатить штраф со скидкой 30% (действует в первые 15 дней после вынесения постановления о штрафе), а также рискует на время распрощаться с автомобилем, если его поместят на штрафплощадку за неуплату штрафа в течение 60 дней.

Рассказываем, как отслеживать штрафы за нарушения ПДД, как их быстрее оплатить и при необходимости опротестовать.

Как отслеживать штрафы

Отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД можно различными способами.

Через SMS. Проверить штраф самым простым способом — без авторизации и регистрации — можно, отправив SMS на номер 8860 в формате: «номерной знак автомобиля» пробел «серия и номер техпаспорта». Пример: 01A123AA AAC1234567.

Сервис доступен для абонентов UMS, Ucell, Uztelecom и Beeline. Стоимость одного входящего SMS — 210 сумов. Ответ будет предоставлен сразу же.





Через Единый портал госуслуг (ЕПИГУ). Если вы пользуетесь порталом первый раз, нужно зарегистрироваться (my.gov.uz), после чего добавить данные об автомобиле: государственный номер, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта), страховую компанию и номер полиса.

Когда автомобиль будет добавлен в систему, можно бесплатно отслеживать штрафы за нарушение ПДД на странице «Информация об автомобиле». Они будут отображаться здесь сразу после появления в базе данных ГУБДД.





В платёжных приложениях. В Click и PayMe и других платежных приложениях можно подключить услугу «Мониторинг штрафов». Сначала нужно добавить автомобиль: ввести государственный номер, серию и номер техпаспорта и указать номер телефона. При появлении в системе штрафов для данного автомобиля на смартфон придет SMS-оповещение.

Важно: на один номер телефона можно прикрепить только один автомобиль. Стоимость услуги — 2000 сумов в месяц.





Как оплатить штраф за нарушение ПДД

Если оплатить штраф в первые 15 дней с момента вынесения постановления, можно получить скидку в размере 30%. Например, если сумма штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 540 тысяч сумов (2 БРВ), то в первые 15 дней для погашения штрафа достаточно заплатить 378 тысяч сумов. Скидка начисляется автоматически.

Скидка не применяется в случаях:

наложения штрафа судом за совершение административного правонарушения;

обжалования или вынесения протеста на постановление о наложении штрафа;

повторного совершения одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Для уплаты штрафа достаточно знать номер постановления о штрафе и сумму. Эти данные можно узнать из бумажной копии постановления о штрафе, полученной по почте, либо из полученного SMS-сообщения. Пример номера постановления: RR21413047652.

Через платежное приложение. В большинстве платежных приложений доступен раздел «Штрафы ГУБДД». Здесь достаточно ввести номер постановления, после чего будет показана сумма для оплаты (с учётом скидки, если срок со дня вынесения постановления не превысил 15 дней), ФИО владельца автомобиля и вид нарушения.





В кассе банка. Для оплаты можно обратиться в кассу любого банка (филиала) по Узбекистану и предъявить постановление о штрафе. Оплатить штраф можно любым удобным способом.

В районном УБДД. В УБДД каждого района работает касса, где также можно оплатить штраф.

Как узнать детали штрафа или опротестовать его

Если вы считаете, что штраф выписали по ошибке, можно обратиться в ГСБДД по телефону: (+998) 71−254−22−16.

Если постановление о штрафе было вынесено через портал video.yhxbb.uz, то видеозапись с нарушением можно посмотреть там же. Достаточно на странице поиска ввести номер постановления или государственный номер автомобиля. В результатах поиска будут показаны все видеозаписи с нарушениями, доступные в системе.





В случае если вы не согласны со штрафом или хотите очно просмотреть видеозапись с нарушением, можно обратиться в УБДД ГУВД Ташкента по адресу: Чиланзарский район, ул. Мехр, дом 56. Ориентир: ст. метро «Чиланзар», Налоговая инспекция Чиланзарского района.