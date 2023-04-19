Президент Узбекистана 18 апреля подписал закон, которым увеличивается скидка на штраф в случае его быстрой оплаты. Документ опубликован в газете «Народное слово» и вступит в силу с 1 мая 2023 года.

В Кодекс об административной ответственности вносится новый порядок: при добровольной уплате правонарушителем 50% штрафа в течение 15 дней или 70% штрафа в течение 30 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, он освобождается от выплаты оставшейся суммы штрафа.

Однако такой упрощённый порядок уплаты штрафа не применяется в случае совершения правонарушения, предусмотренного статьями 131 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения), 132 (Управление маломерными судами судоводителями в состоянии опьянения), 136 (Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) и 140 (Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами).

Кроме того, упрощённый порядок не применяется в случае обжалования или протеста на постановление о наложении штрафа, а также в случае повторного совершения одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Как ожидается, закон послужит снижению нагрузки штрафов и упрощению системы их добровольной оплаты, а также обеспечению своевременного исполнения судебных актов.

Отметим, что сейчас правонарушитель освобождается от оставшейся суммы штрафа при добровольной уплате 70% штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.