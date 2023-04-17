В социальных сетях распространилось видео с критикой качества строительства 9-этажного дома в городе Алмалыке Ташкентской области.

Автор ролика указывает на тонкую арматуру (10 мм) и большое расстояние между прутьями арматурного каркаса (70 см в высоту). Мужчина также говорит о плохом качестве бетона, поверхность которого крошится.

По его словам, представитель застройщика заверил его, что через два дня будут готовы кадастровые документы.

Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана в своём заявлении отметило, что Инспекция по контролю в сфере строительства и ЖКХ изучает ситуацию.

«Строительно-монтажные работы на объекте остановлены, ведётся сбор необходимых документов для их передачи в соответствующие органы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Инспекцию по контролю в сфере строительства в 2022 году поступило 16576 запросов о разрешении на ввод в эксплуатацию зданий, строительство которых завершено. Однако по 11162 объектам заявки были отклонены из-за несоответствия строительным нормам.