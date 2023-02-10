Пресс-секретарь Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саидносир Усманов на брифинге 9 февраля попытался ответить на вопросы общественности касательно качества и сейсмостойкости возводимых в Узбекистане домов.

Он отметил, что территория Узбекистана разделена на зоны исходя из шкалы сейсмичности. Поэтому в генпланах при размещении объектов учитываются показатели сейсмичности регионов.

По словам представителя министерства, для подготовки проекта конкретного объекта сначала разрабатываются архитектурно-планировочные задания, а затем проектное предложение рассматривается архитектурным советом. Проектные организации проектируют объекты на основании установленного сейсмического балла местности.

Кроме того, перед проектированием объекта проводится топографическая съёмка и геологическое исследование земельного участка, на котором он расположен, а также изучаются состав и свойства грунта, уровень грунтовых вод и другие вопросы.

По результатам изучений выбираются проектные решения по расположению объекта, его этажности, фундаменту, конструкции и габаритным параметрам. После этого разрабатывается проектная документация.

При этом, по словам Саидносира Усманова, «строго соблюдаются нормы и правила градостроительства, направленные на обеспечение сейсмобезопасности и устойчивости» (строительные нормы и правила- 3.02.01−97, 2.02.01−98 и 2.01.03−19).

Затем проектная документация объекта рассматривается уполномоченными экспертными организациями. Вопросы сейсмобезопасности и устойчивости изучаются отдельно. Объекты четвёртого уровня сложности (электростанции, объекты нефтегазовой промышленности) дополнительно проходят через сейсмическую экспертизу в Институте сейсмологии Академии наук, отметил пресс-секретарь Минстроя.

Разрешение на строительные работы даётся после получения положительных заключений экспертов о том, что вопросы сейсмобезопасности и прочности полностью учтены в проекте объекта, подчеркнул Саидносир Усманов.

При строительстве объектов, по его словам, проводятся четыре разных вида контрольных работ: внутренний контроль подрядной организации, авторский контроль проектной организации, технический контроль организации-заказчика и государственный контроль инспекции.

Строительные материалы, конструкции и изделия также проходят испытания в специальных лабораториях при инспекции по контролю за строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.

Инспекция создала и запустила информационную систему «Государственный контроль в строительстве». В неё включено 30823 строительных объектов, где проводятся контрольные работы.

«Однако следует отметить, что в результате проверок, проведённых инспекцией в сфере архитектуры в прошлом году, было выявлено 6102 незаконных построек. Поступило 16576 заявок на получение разрешения на эксплуатацию зданий и сооружений, строительно-монтажные работы по которым завершены. При этом ввод 11162 объектов в эксплуатацию было строго отклонено из-за несоответствия установленным нормам», — заявил пресс-секретарь Минстроя.

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов ранее на вопрос о сейсмостойкости строящихся зданий в Узбекистане ответил, что «не может дать гарантию на работу 36 млн человек». «Я могу дать гарантию на контроль, внедрённый порядок и установленные стандарты», — подчеркнул он. Минстрой позже внёс ясность в его слова.

При этом, согласно указу президента, с 1 октября 2022 года должна была проводиться инвентаризация сейсмостойкости многоквартирных жилых домов по годам. По ее результатам планировалось внести предложения о строительстве новых домов вместо домов с истёкшим сроком эксплуатации и выявленными признаками сейсмической уязвимости и аварийности.