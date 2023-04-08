Автор проекта Activist, блогер Ходжиакбар Носиров арестован на 15 суток, сообщила 8 апреля пресс-служба ГУВД Ташкента.

5 апреля блогер разместил в своём Telegram-канале видео о йогуртовой продукции. Он сослался на источники в интернете и назвал несколько видов йогуртов, купленных в супермаркете, «харамом» (пища, запрещённая к употреблению мусульманам) из-за наличия в них кармина (E120).

Он попросил зрителей не употреблять эти продукты, проверять не только срок годности, но и состав продуктов перед употреблением.

Кармин — пищевой краситель, сделанный из перемолотых жучков, которых называют кошениль. Они распространены в Латинской Америке, где живут на кактусах. В настоящее время их добывают преимущественно в Перу. Кармин является одним из важнейших ингредиентов в современной пищевой промышленности, который добавляют в йогурты, мороженое, пироги, кондитерские изделия, прохладительные напитки. Его также активно используют в косметической промышленности, он содержится во многих помадах.

По данным ГУВД, автор ролика представил информацию «исходя из личных религиозных взглядов, без получения заключений экспертов в соответствующей области».

«Согласно статье 25 Конституции, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, а также на защиту от вмешательства в его личную жизнь согласно статье 27. Нарушение вышеуказанных гарантий граждан Узбекистана не допускается. В частности, не допускается вмешательство в частную жизнь других лиц путём придания религиозного тона различным вопросам по личной инициативе», — говорится в сообщении.

Согласно статье 35 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», предприниматель вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, если лицо, распространившее такие сведения, не докажет, что они соответствуют действительности. Наряду с опровержением таких сведений он вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причинённых их распространением, указали в ведомстве.

Кроме того, в ГУВД отметили, что согласно статье 10 закона «О свободе совести и религиозных организациях», изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания на территории Узбекистана осуществляются после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. Цель такого требования — предупреждение распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и расколу на религиозной почве.

По итогам проверки в отношении Ходжиакбара Носирова оформлен протокол по статье 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду / влечёт наложение штрафа на граждан от 50 до 100, а на должностных лиц — от 100 до 150 БРВ или административный арест до 15 суток с конфискацией материалов и соответствующих средств для их изготовления и распространения) и статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел / влечёт наложение штрафа от 1 до 12 БРВ) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Шайхантахурский районный суд по уголовным дела назначил блогеру наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Заявление, записанное перед вызовом в правоохранительные органы

Команда Activist заявила, что «сотрудники отдела борьбы с терроризмом ОВД Шайхонтохурского района собрали материал под давлением и суд проходил незаконно всего три минуты». Сообщается о наличии аудиозаписи с заседания суда.

Спустя менее чем полчаса после публикации сообщения ГУВД на канале Activist появилось видеообращение Ходжиакбара Носирова.

«Я не хотел бы, чтобы эти слова появились в интернете. Но если вы видите это видео, значит, знайте, что неизвестные лица или сотрудники государственных органов забрали меня в неизвестное место и удерживают меня по неизвестным причинам. Возможно, это связано с нашими последними роликами, то есть из-за религиозных причин. Как вы знаете, мы делали обзор продуктов питания, показывали народу, какие продукты являются харамом, а какие продукты можно употреблять», — заявил он.

Блогер заявил, что все ролики были созданы по его собственной инициативе «во благо народа» и «никто не платил за них, не оказывал материальную или моральную поддержку». В конце ролика Носиров сказал, что «рассчитывает на помощь народа и президента».

Ходжиакбар Носиров основал проект Activist в марте 2022 года. В описании YouTube-канала, на который подписаны свыше 500 тысяч человек, говорится, что проект запущен с целью научить людей защищать свои законные права и помогать им. Блогер посещает популярные точки торговли продуктами питания и изучает продукты на соответствие качеству, сроку годности, составу и рассказывает потребителя об их правах.